Νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στη Βηρυτό εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός πλήττοντας το κεντρικό αρχηγείο της Χεζμπολάχ με τα ισραηλινά μέσα να αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο ηγέτης της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα.

Πηγή προσκείμενη στην οργάνωση, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ανέφερε ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα «είναι καλά».

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim αφού είχε μεταδώσει ότι ο Νασράλα είναι ασφαλής, σε νεότερη πληροφόρηση ανέφερε ότι δεν έχει επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την κατάσταση του Νασράλα. Επίσης, και υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη ερευνά την τύχη του Νασράλα.

Και το αραβικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι ο Χασάν Νασράλα επιβίωσε της επίθεσης, ενώ ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στρατός διεξάγει έρευνες για να εξακριβώσει εάν σκοτώθηκε, είπε ο αξιωματούχος.

The underground headquarters of Hezbollah which Israel bombed in Dahiya, Beirut is still burning. pic.twitter.com/FezjnGLzrs — Jazzy (@JazzyBellBray) September 27, 2024

Λιβανικές πηγές ανέφεραν ότι ο Χασέμ Σαφιεντίν, ο επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Χεζμπολάχ που θεωρείτο το νούμερο 2 στη Χεζμπολάχ πίσω από τον Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό.

Ωστόσο, αργότερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι ο Σαφιεντίν είναι ζωντανός.

Σε έναν πρώτο απολογισμό, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν κατά την επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό.

Wild Footage showing the Series of Israeli Airstrikes against the Hezbollah Command Bunker in Southern Beirut. pic.twitter.com/hVtQvd8H4K — OSINTdefender (@sentdefender) September 27, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ισραηλινοί είπαν ότι είχαν ενημερώσει τους Αμερικανούς λίγα λεπτά πριν το χτύπημα.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του Πενταγώνου την Παρασκευή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για το ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, μίλησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του καθώς η επιχείρηση ήταν σε εξέλιξη.

Παράλληλα, σε ύψιστη επιφυλακή τέθηκαν τα νοσοκομεία και η αεράμυνα του Ισραήλ, ενώ ανοίγουν τα καταφύγια σε όλες τις πόλεις υπό τον φόβο αντιποίνων της Χεσμπολάχ.

Οι Ισραηλινοί λένε ότι είχαν πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις του Νασράλα και εξαπέλυσαν το χτύπημα όταν βεβαιώθηκαν ότι μπήκε στο στρατηγείο.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι είπε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε το κύριο αρχηγείο της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου τη Βηρυτό πριν από λίγο.

“Moments ago, the Israel Defense Forces carried out a precise strike on the Central Headquarters of the Hezbollah terror organization…taking the necessary action to protect our people so that Israeli families can live in their homes, safely and securely.”



Listen to IDF… pic.twitter.com/I4hbN7KkO8 — Israel Defense Forces (@IDF) September 27, 2024

Ο ίδιος σημείωσε ότι το κέντρο χτίστηκε κάτω από κτίρια πολιτών στο προάστιο Dahiyeh, γνωστό προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

🚨🚨🚨🚨4 Hezbollah buildings in Lebanon collapsed just now. Some whispering Nasrallah may be in one of them . Praying 🙏🏽 🙏🏽🙏🏽pic.twitter.com/pDKG26kg8c — Michal/Michele -מיכל✡️🟦🎗️ (@MichalSabra2) September 27, 2024

Ο εκπρόσωπος των IDF δεν ανέφερε εάν ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα ήταν στόχος ή εάν ο στρατός πίστευε ότι βρισκόταν στο σημείο ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες για τους Ισραηλινούς αμάχους αυτή τη στιγμή.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν από λιβανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μαζικά χτυπήματα ενώ φωτογραφίες αποτυπώνουν τεράστια καταστροφή στην περιοχή επίθεσης με τουλάχιστον έξι κτίρια να έχουν καταρρεύσει.

Πρόκειται για τη σφοδρότερη επιδρομή από τον πόλεμο του 2006 που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός, με ισχυρές εκρήξεις να ακούγονται σε όλη την πόλη από τα διαδοχικά αεροπορικά πλήγματα, σύννεφα καπνού να υψώνονται, κτίρια να έχουν ισοπεδωθεί, ασθενοφόρα να τρέχουν, και κάτοικοι να φεύγουν πανικόβλητοι.

Φωτογραφίες δείχνουν το κεντρικό αρχηγείο της Χεζμπολάχ το οποίο ισοπεδώθηκε

Έξι κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις επιδρομές, δήλωσε μια πηγή που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Οι εκρήξεις προκάλεσαν τεράστιους κρατήρες σε πολλά σημεία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al-Manar της Χεζμπολάχ.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων και το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ, Al Manar μεταδίδουν εικόνες από ένα τεράστιο κρατήρα και τεράστιο σύννεφο καπνού να έχει υψωθεί πάνω από την πόλη. Κάτοικοι άκουγαν πολλαπλές ισχυρές εκρήξεις. Σειρήνες ασθενοφόρων ακούγονται σε όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε είκοσι λεπτά μετά την ομιλία του Μπένιαμιν Νετανιάχου στον ΟΗΕ με τα ισραηλινά μέσα να μεταδίδουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποχώρησε εν μέσω ενημέρωσης με Ισραηλινούς δημοσιογράφους αφού ο στρατιωτικός γραμματέας του, υποστράτηγος, Ρόμαν Γκόφμαν, τού ψιθύρισε κάποια πληροφορία στο αυτί.

Ο στρατιωτικός γραμματέας του, υποστράτηγος Ρόμαν Γκόφμαν ψιθύρισε κάτι στο αυτί του Νετανιάχου λίγα λεπτά προτού διακόψει την ενημέρωση και φύγει με τους συμβούλους του.

Παράλληλα ο στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ και στον νότιο Λίβανο.

BREAKING: Huge explosions heard in Beirut - Al Jadeed pic.twitter.com/wsx5eq1h3Z — Faytuks News (@Faytuks) September 27, 2024

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατηγόρησε το Ισραήλ για "πόλεμο γενοκτονίας" και σχολίασε, από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι οι σημερινές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού δείχνουν ότι το Ισραήλ "δεν ενδιαφέρεται" για τις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.

