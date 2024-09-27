Το Ισραήλ επιδιώκει την ειρήνη παρά το γεγονός ότι μάχεται για τη ζωή του απέναντι στους «βάρβαρους εχθρούς» που θέλουν την εξόντωσή του, δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Η χώρα μου βρίσκεται σε πόλεμο, παλεύει για τη ζωή της», είπε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε "πρέπει να αμυνθούμε ενάντια σε αυτούς τους βάρβαρους δολοφόνους. Οι εχθροί μας επιδιώκουν όχι μόνο να μας καταστρέψουν, αλλά επιδιώκουν να καταστρέψουν τον κοινό μας πολιτισμό και να μας επιστρέψουν όλους σε μια σκοτεινή εποχή τυραννίας και τρόμου".

Ο Νετανιάχου, μεταξύ άλλων, είπε ότι μια συμφωνία Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ ήταν κοντά όταν ήταν στα Ηνωμένα Έθνη πέρυσι, αλλά στη συνέχεια η Χαμάς «πέρασε τα σύνορα για να δολοφονήσει, να βιάσει, να ακρωτηριάσει και να κάψει ζωντανούς ανθρώπους σε σκηνές που θύμιζαν το ναζιστικό Ολοκαύτωμα».

Συνεχίζοντας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, είπε ότι το Ισραήλ έφερε στο σπίτι 154 ομήρους, συμπεριλαμβανομένων 117 ζωντανών - οι περισσότεροι από αυτούς στο πλαίσιο μιας συμφωνίας εκεχειρίας τον Νοέμβριο - και υποσχέθηκε ότι δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στο σπίτι.

Ακολούθως, ο Νετανιάχου έδειξε τις οικογένειες ομήρων που παρευρίσκονταν στην αίθουσα και τους ζήτησε να σηκωθούν ενώ στη συνέχεια αφηγήθηκε τις ιστορίες καθενός από τους ομήρους που εκπροσωπούνται από τις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων τα σώματα ανασύρθηκαν στη Γάζα και των επιζώντων του φεστιβάλ Nova.

Ο Νετανιάχου επισήμανε ότι «η κατάρα της 7ης Οκτωβρίου» επεκτάθηκε σε έξι ακόμη μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του λιβανικού μετώπου καθώς η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις 250 και πλέον επιθέσεις από τους Χούθι στην Υεμένη και τις επιθέσεις από πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ.

«Έχω ένα μήνυμα για τους τυράννους της Τεχεράνης», είπε, «αν μας χτυπήσετε, θα σας χτυπήσουμε».

«Δεν υπάρχει μέρος στο Ιράν όπου δεν μπορεί να φτάσει το μακρύ χέρι του Ισραήλ. Και αυτό ισχύει για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

«Κερδίζουμε», αναφωνεί ο Νετανιάχου.

Όπως συνηθίζει ο Νετανιάχου έδειξε χάρτη που αποτυπώνει μια υλικοτεχνική γέφυρα από την Ινδία μέσω της Μέσης Ανατολής και του Ισραήλ, έναν χάρτη της «ευλογίας», όπως είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια έδειξε έναν χάρτη της «κατάρας», που δείχνει την ημισέληνο των συμμάχων του Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι το Ιράν θα θέσει σε κίνδυνο όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πολλές άλλες, εάν δεν ελεγχθεί.

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Γάζα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι η Χαμάς αριθμούσε σχεδόν 40.000 στις 7 Οκτωβρίου, με ένα τεράστιο οπλοστάσιο και δίκτυο σηράγγων. Είπε ότι το Ισραήλ σκότωσε τους μισούς τρομοκράτες, κατέστρεψε το 90% των ρουκετών και κατέστρεψε 23 από τα 24 τάγματα. Τώρα το Ισραήλ πλήττει ανώτερους διοικητές και υποδομές.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ παραμένει επικεντρωμένο στην «ιερή μας αποστολή» – την επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους.

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι κλέβει ανθρωπιστική βοήθεια και στη συνέχεια την πουλάει στον λαό της. «Και αυτό πρέπει να τελειώσει, και εργαζόμαστε για να φέρουμε ένα τέλος», λέει.

«Εάν η Χαμάς παραμείνει στην εξουσία, θα ανασυνταχθεί και θα επανεξοπλιστεί και θα επιτεθεί στο Ισραήλ ξανά και ξανά και ξανά, όπως έχει ορκιστεί να κάνει».

«Η Χαμάς πρέπει να φύγει».

Είπε ότι είναι «αδιανόητη» και «γελοία» η άποψη ότι η Χαμάς θα μπορούσε να είναι μέρος της ανοικοδόμησης της Γάζας και ότι το Ισραήλ θα απορρίψει οποιοδήποτε σχέδιο που την περιλαμβάνει.

Το Ισραήλ θα υποστηρίξει οποιαδήποτε πολιτική διοίκηση στη Γάζα είναι ειρηνική, πρόσθεσε.

