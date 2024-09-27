Πώς και πότε έμαθε ο Νετανιάχου ότι ο ισραηλινός στρατός βομβάρδιζε τη Βηρυτό 

Αιφνιδίως αποχώρησε από την ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Νέα Υόρκη ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, τους οποίους ενημέρωνε μετά την επίσημη ομιλία του στον ΟΗΕ.
Περίπου 20' μετά την ομιλία του και την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ μιλούσε στους δημοσιογράφους, τον πλησίασε ο στρατιωτικός του γραμματέας, υποστράτηγος, Ρόμαν Γκόφμαν, και του ψιθύρισε κάποια πληροφορία. Αμέσως ο Νετανιάχου αποχώρησε.
Την ίδια στιγμή γινόταν γνωστό πως ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στη Βηρυτό, πλήττοντας το κεντρικό αρχηγείο της Χεζμπολάχ.
