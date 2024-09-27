Bloomberg- Δημοσκόπηση: Mικρό προβάδισμα Κάμαλα Χάρις έναντι Ντόναλντ Τραμπ

Η υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές Καμάλα Χάρις έχει μικρό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου της Ντόναλντ Τραμπ σε έξι κρίσιμες πολιτείες των ΗΠΑ και ισοβαθμεί σε μία έβδομη, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Bloomberg που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Το προβάδισμά της σε επιμέρους πολιτείες βρίσκεται εντός του στατιστικού περιθωρίου λάθους της δημοσκόπησης, υπογραμμίζοντας ότι η αναμέτρηση της 5ης Νοεμβρίου θα μπορούσε να κριθεί από πιο μικρό περιθώριο.

Η δημοσκόπηση του Bloomberg News/Morning Consult δείχνει ότι η Χάρις προηγείται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στην Νεβάδα, κατά 5 μονάδες στην Πενσυλβάνια, 3 μονάδες στην Αριζόνα, στο Μίσιγκαν και στο Ουισκόνσιν και κατά 2 μονάδες στην Βόρεια Καρολίνα.

Οι δύο τους ισοβαθμούν στην Τζόρτζια .

Και στις επτά πολιτείες, η Χάρις προηγείται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων, ένα προβάδισμα που είναι κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από αυτό του προηγούμενου μήνα.

Σε μια ένδειξη της πρόσφατης δυναμικής της, περίπου το 47% των πιθανών ψηφοφόρων πιστεύει ότι θα κερδίσει τις εκλογές, ανεξάρτητα από το αν την υποστηρίζουν, σε σύγκριση με το περίπου 40% που δήλωσε ότι θα κερδίσει ο Τραμπ.

Μια νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos στις αρχές του μήνα έδειξε ότι η προεκλογική υπόσχεση του Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αγαθά έχει την υποστήριξη μιας ισχνής πλειοψηφίας ψηφοφόρων, γεγονός που καταδεικνύει το πλεονέκτημά του στα θέματα οικονομίας έναντι της Χάρις.

Μία δημοσκόπηση των New York Times στις ταλαντευόμενες πολιτείες που δημοσιεύθηκε την Δευτέρα έδειξε ότι ο Τραμπ προηγείτο ελάχιστα στην Αριζόνα, την Τζόρτζια και την Βόρεια Καρολίνα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Bloomberg, ο Τραμπ εξακολουθεί να διατηρεί πλεονέκτημα έναντι της Χάρις όσον αφορά το ποιος θα χειριζόταν καλύτερα την οικονομία, αλλά το προβάδισμά του μειώνεται. Το πλεονέκτημά του ήταν μόλις 4 ποσοστιαίες μονάδες στην τελευταία δημοσκόπηση, από 6 μονάδες τον Αύγουστο.

Στο μεταναστευτικό, ο Τραμπ απολαμβάνει πλεονέκτημα εμπιστοσύνης 14 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων, παρόλο που κατά τη διάρκεια ενός ντιμπέιτ στις 10 Σεπτεμβρίου ενίσχυσε έναν ψευδή ισχυρισμό ότι οι Αϊτινοί μετανάστες στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο τρώνε τα κατοικίδια των κατοίκων.

Η δημοσκόπηση έγινε σε δείγμα 6.165 καταγεγραμμένων ψηφοφόρων σε επτά κρίσιμες πολιτείες και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 19 έως τις 25 Σεπτέμβριου. Οι πιθανοί ψηφοφόροι μεταξύ τους ήταν 5.692. Τόσο για τους καταγεγραμμένους όσο και για τους πιθανούς ψηφοφόρους το στατιστικό περιθώριο λάθους είναι συν/πλην μια ποσοστιαία μονάδα σε όλες τις επτά πολιτείες.

Για τις επιμέρους πολιτείες, το περιθώριο στατιστικού λάθους ήταν 3 ποσοστιαίες μονάδες στην Αριζόνα, στην Τζόρτζια, στο Μίσιγκαν, στη Βόρεια Καρολίνα, στην Πενσυλβάνια και στο Ουισκόνσιν και 4 ποσοστιαίες μονάδες στην Νεβάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

