Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, διαμήνυσε στο Αμερικανό ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη συνάντηση των δύο ανδρών στο Ισραήλ ότι η απόπειρα δολοφονίας του Ιράν και της Χεζμπολάχ εναντίον του «δεν μπορεί να αγνοηθεί».

«Αυτό είναι ένα θέμα δραματικής σημασίας που δεν μπορεί να αγνοηθεί», τόνισε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους που διήρκεσε δυόμισι ώρες.

Μετά το τέλος της συνάντησης δεν υπήρξαν κοινές δηλώσεις ή συνεντεύξεις τύπου.

Νετανιάχου και Μπλίνκεν, μεταξύ άλλων, συζήτησαν σήμερα την «ανάγκη» να «ενώσουν τις δυνάμεις τους» οι δύο χώρες απέναντι στην «ιρανική απειλή», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν στην Ιερουσαλήμ «τέθηκε το ζήτημα της ιρανικής απειλής και της ανάγκης να ενώσουν οι δύο χώρες τις δυνάμεις τους για να την αντιμετωπίσουν» αναφέρεται στο κείμενο αυτό. Ο Νετανιάχου «ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους στον αγώνα ενάντια στον άξονα του κακού και της ιρανικής τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε επίσης «το είδος της κυβέρνησης στη Γάζα» μετά τον πόλεμο.

Ο Νετανιάχου είπε στον συνομιλητή του ότι ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, που σκοτώθηκε στις 16 Οκτωβρίου από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Ράφα, «θα μπορούσε να έχει θετικές συνέπειες για την επιστροφή των ομήρων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

