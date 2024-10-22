Χεζμπολάχ: «Επιτεθήκαμε σε στρατιωτική βάση κοντά στη Χάιφα, καταστρέψαμε 7 άρματα μάχης»

Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε απόψε Τρίτη ότι εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον μιας στρατιωτικής βάσης κοντά στη Χάιφα, τη μεγαλύτερη πόλη του βόρειου Ισραήλ, και ότι κατέστρεψε επτά ισραηλινά άρματα μάχης στα σύνορα, όπου συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις.

Στην ανακοίνωσή της η σιιτική οργάνωση αναφέρει ότι οι μαχητές της προχώρησαν σε μια «αεροπορική επίθεση με μια μοίρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών» εναντίον βάσης του ισραηλινού στρατού στα νότια της Χάιφα.

Σε άλλη ανακοίνωση, λέει ότι έβαλε στο στόχαστρο επτά ισραηλινά άρματα, τα πέντε εκ των οποίων στον νότιο Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

