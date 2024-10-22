Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προέτρεψε το Ισραήλ να επωφεληθεί από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, για την επίτευξη εκεχειρίας, και για τη διασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ώστε να τερματιστεί η σύγκρουση στη Γάζα, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Ο Άντονι Μπλίνκεν έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη το Ισραήλ να λάβει πρόσθετα μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυσης της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα,.ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο σε δήλωσή μετά τη συνάντησή των δύο ανδρών στην Ιερουσαλήμ την Τρίτη.

Ο Γιάχια Σινουάρ, ενδέχεται να είχε δώσει εντολή να εκτελεστούν όλοι οι εναπομείναντες Ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα, αν σκοτωθεί, ανέφερε την Τρίτη η βρετανική The Telegraph, επικαλούμενη τον κορυφαίο Ισραηλινό διαπραγματευτή σε υποθέσεις ομηρίας Γκέρσον Μπάσκιν.

Ο Μπάσκιν, ο οποίος έπαιξε βασικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις του 2011 που εξασφάλισαν την απελευθέρωση του Ισραηλινού στρατιώτη Gilad Schalit με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περισσότερων από 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Σινουάρ, περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση ως "μια στιγμή ευκαιρίας ή καταστροφής" για το Ισραήλ.

