ΗΠΑ: Ζήτησαν πληροφορίες από το Ισραήλ για πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο στη Βηρυτό

Οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ «πρόσθετες πληροφορίες» σχετικά με ένα πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο στη νότια Βηρυτό που το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας είπε ότι σκότωσε τουλάχιστον 18 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις του Ισραήλ για την «υπονόμευση της Χεζμπολάχ», οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα πρέπει να λάβουν «κάθε δυνατό μέτρο» για να «ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο» στους αμάχους και στις μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Βεντάντ Πατέλ σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: skai.gr

Πάντως, οι ΗΠΑ δεν θα ξεκινήσουν δική τους έρευνα, σε αυτό το σημείο τουλάχιστον, για το εάν ελήφθη κάθε πιθανό μέτρο για την προστασία των αμάχων, διευκρίνισε στο CNN.«Έχουμε μέτρα, τρόπους και διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο τηρείται, ότι η ζημιά των πολιτών ελαχιστοποιείται με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο», πρόσθεσε ο Πατέλ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.