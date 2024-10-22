Ο θάνατος του Γιάχια Σινουάρ θα έχει θετική επίδραση για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων, την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου και για την επόμενη μέρα, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Συζήτησε ένα «κυβερνητικό πλαίσιο» για τη Γάζα την «επόμενη μέρα του πολέμου» κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρει το γραφείο του. Ενημέρωσε επίσης τον Αμερικανό ΥΠΕΞ για την πρόοδο των μαχών του Ισραήλ στη Γάζα και για τα βήματα που λαμβάνει για να απελευθερώσει τους υπόλοιπους 101 ομήρους του.



Υπάρχει ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για ασφάλεια στον Βορρά, που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να μεταφέρει τους κατοίκους ασφαλείς πίσω στις εστίες τους σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου έθεσε «την ανάγκη και των δύο χωρών να ενώσουν τις δυνάμεις τους ενάντια» στην απειλή του Ιράν και ευχαρίστησε τον Μπλίνκεν για την υποστήριξη των ΗΠΑ «στη μάχη κατά του ιρανικού άξονα του κακού και της τρομοκρατίας».

Το γραφείο του Νετανιάχου χαρακτηρίζει τη συνάντηση ως «φιλική και παραγωγική».

Από πλευράς του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό προέτρεψε το Ισραήλ να επωφεληθεί από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς για την επίτευξη εκεχειρίας, και για τη διασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ώστε να τερματιστεί η σύγκρουση στη Γάζα, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Ο Άντονι Μπλίνκεν έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη το Ισραήλ να λάβει πρόσθετα μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυσης της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα,.ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο σε δήλωσή μετά τη συνάντησή των δύο ανδρών στην Ιερουσαλήμ την Τρίτη.

Ο Γιάχια Σινουάρ ενδέχεται να είχε δώσει εντολή να εκτελεστούν όλοι οι εναπομείναντες Ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα, αν σκοτωθεί, ανέφερε την Τρίτη η βρετανική The Telegraph, επικαλούμενη τον κορυφαίο Ισραηλινό διαπραγματευτή σε υποθέσεις ομηρίας Γκέρσον Μπάσκιν.

Ο Μπάσκιν, ο οποίος έπαιξε βασικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις του 2011 που εξασφάλισαν την απελευθέρωση του Ισραηλινού στρατιώτη Gilad Schalit με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περισσότερων από 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Σινουάρ, περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση ως "μια στιγμή ευκαιρίας ή καταστροφής" για το Ισραήλ.

