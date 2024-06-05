Τα χαρτονομίσματα, στα οποία εικονίζεται ο βασιλιάς Κάρολος Γ', θα κάνουν σήμερα την εμφάνισή τους στα πορτοφόλια των Βρετανών, αντικαθιστώντας σταδιακά αυτά που φέρουν το πορτρέτο της μητέρας του, της Ελισάβετ Β'.

Το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου θα υπάρχει στα νέα τραπεζογραμμάτια των 5, 10, 20 και 50 λιρών Αγγλίας, τα οποία θα παραμείνουν κατά τα άλλα ίδια με τα σημερινά χαρτονομίσματα, εξήγησε σε ανακοίνωσή της χθες, Τρίτη, η Τράπεζα της Αγγλίας.

Αυτά τα νέα τραπεζογραμμάτια από πολυμερές -τα οποία αντικατέστησαν σταδιακά από το 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τραπεζογραμμάτια από χαρτί- θα κυκλοφορούν δίπλα σε αυτά στα οποία απεικονίζεται το πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Θα τυπώνονται λίγο-λίγο για να «αντικαθιστούν αυτά που είναι φθαρμένα», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, ώστε «να ελαχιστοποιηθεί ο περιβαλλοντικός και χρηματοοικονομικός αντίκτυπος» της αλλαγής μονάρχη.

Τα νομίσματα που φέρουν την εικόνα του Καρόλου Γ' είχαν τεθεί σε κυκλοφορία το Δεκέμβριο 2022, μερικούς μήνες μετά το θάνατο της μητέρας του.

Το κοινό θα μπορεί επίσης από σήμερα να ανταλλάσσει τα παλιά του χαρτονομίσματα με αυτά με την εικόνα του Καρόλου Γ' μέσω της Τράπεζας της Αγγλίας, με όριο τις 300 στερλίνες κατ' άτομο.

