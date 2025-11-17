Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεσμεύτηκε χθες να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επί ενός σχεδίου ψηφίσματος των ΗΠΑ για τη Γάζα, το οποίο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της παλαιστινιακής ανεξαρτησίας, σημειώνει το Associated Press.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους θα επιβραβεύσει τη Χαμάς και τελικά θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ακόμη μεγαλύτερου κράτους υπό τη διοίκηση της Χαμάς στα σύνορα του Ισραήλ. Ωστόσο, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να προωθήσουν την πρότασή τους για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει έντονη διεθνή πίεση για να δείξει ευελιξία.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να ψηφίσει επί της πρότασης των ΗΠΑ για την ανάθεση εντολής από τον ΟΗΕ για τη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, παρά την αντίθεση της Ρωσίας, της Κίνας και ορισμένων αραβικών χωρών.

Η Χαμάς και οι παλαιστινιακές φατρίες προειδοποίησαν την Κυριακή κατά της πρότασης των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την ως απόπειρα επιβολής μιας διεθνούς εντολής στη Γάζα που είναι μεροληπτική υπέρ του Ισραήλ και στερεί από τους Παλαιστινίους το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους. Σε δήλωσή τους, οι ομάδες ανέφεραν ότι η δύναμη δεν πρέπει να περιλαμβάνει το Ισραήλ και πρέπει να τελεί υπό την άμεση εποπτεία του ΟΗΕ.

Ο Νετανιάχου σημείωσε την Κυριακή ότι η πρόταση απαιτεί την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς, λέγοντας στο υπουργικό του συμβούλιο: «Είτε αυτό θα γίνει με τον εύκολο τρόπο, είτε θα γίνει με τον δύσκολο τρόπο».

Οι ΗΠΑ, υπό την πίεση των χωρών που αναμένεται να συνεισφέρουν στρατεύματα στη δύναμη, αναθεώρησαν το ψήφισμα με πιο ισχυρή γλώσσα σχετικά με την αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων. Τώρα αναφέρει ότι το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να δημιουργήσει μια «αξιόπιστη οδό» προς την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση. Μια αντίπαλη ρωσική πρόταση χρησιμοποιεί ακόμη πιο ισχυρή γλώσσα υπέρ της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης.

Η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους παράλληλα με το Ισραήλ θεωρείται διεθνώς ως ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος για τη μακροπρόθεσμη επίλυση της σύγκρουσης.

Οι σκληροπυρηνικοί κυβερνητικοί εταίροι του Νετανιάχου τον έχουν παροτρύνει να λάβει σκληρή στάση απέναντι στις εκκλήσεις για παλαιστινιακή ανεξαρτησία. Ο Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι η αντίθεση του Ισραήλ σε ένα παλαιστινιακό κράτος «δεν έχει αλλάξει καθόλου» και δεν απειλείται από εξωτερικές ή εσωτερικές πιέσεις.

«Δεν χρειάζομαι επιβεβαιώσεις, tweets ή διαλέξεις από κανέναν», είπε.

Η πίεση αυτή αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Τον Σεπτέμβριο, μετά την επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά, ο Νετανιάχου επέκρινε τις χώρες αυτές για το ότι πρόσφεραν ένα «βραβείο» στη Χαμάς.

Αύξηση των επιθέσεων των εποίκων στη Δυτική Όχθη

Ο Ισραηλινός ηγέτης έκανε επίσης τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με την αύξηση των επιθέσεων από Εβραίους εποίκους στη Δυτική Όχθη, που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή, λέγοντας ότι η βία είναι έργο μιας μικρής μειοψηφίας. Οι Παλαιστίνιοι και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι η βία είναι ευρέως διαδεδομένη και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κάνει τα στραβά μάτια.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι του τομέα της υγείας δήλωσαν την Κυριακή ότι ένας 19χρονος Παλαιστίνιος έγινε το έβδομο άτομο που σκοτώθηκε στη Δυτική Όχθη τις τελευταίες δύο εβδομάδες από ισραηλινά πυρά. Η έξαρση της βίας συνοδεύτηκε από αύξηση των επιθέσεων των εποίκων.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποιούσε επιχείρηση στη Ναμπλούς, στη βόρεια Δυτική Όχθη, νωρίς την Κυριακή, όταν ο άνδρας έριξε εκρηκτικό μηχανισμό στους στρατιώτες, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά.

Ο στρατός δήλωσε αργότερα ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν κάποιον στην περιοχή Far'a της Δυτικής Όχθης που «προσπάθησε να τους βλάψει», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την παλαιστινιακή πλευρά.

Εκτός από τις συγκρούσεις της Κυριακής, το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Δυτική Όχθη δήλωσε ότι έξι έφηβοι -ηλικίας 15 έως 17 ετών- σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σε τέσσερις ξεχωριστές επιθέσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Την Κυριακή, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τη βία των εποίκων ως έργο μερικών εξτρεμιστών. Ωστόσο, οι Παλαιστίνιοι και οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζουν ότι η βία ασκείται από τους εποίκους με την ατιμωρησία της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ. Οι ηγέτες των εποίκων και οι σύμμαχοί τους κατέχουν υψηλές θέσεις στην κυβέρνηση του Νετανιάχου, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών που εποπτεύουν την εθνική αστυνομία και τις πολιτικές για τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ανησυχεί πως τα γεγονότα στη Δυτική Όχθη «θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις προσπάθειές μας στη Γάζα».

Ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Θάμιν Αλ-Κέιταν, δήλωσε ότι ο ΟΗΕ κατέγραψε περισσότερες από 260 επιθέσεις από Ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων και της περιουσίας τους στη Δυτική Όχθη τον Οκτώβριο, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο μήνα από το 2006.

