Η γερμανική κυβέρνηση άρει την εντολή που είχε δώσει για την αναστολή ορισμένων πωλήσεων όπλων στο Ισραήλ από την επόμενη εβδομάδα, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα, δήλωσε τη Δευτέρα κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η κυβέρνηση, κατά γενικό κανόνα, θα επανέλθει σε αξιολογήσεις κατά περίπτωση στις αποφάσεις σχετικά με τις εξαγωγές όπλων και θα ανταποκριθεί σε περαιτέρω εξελίξεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η απόφαση θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών που είχαν ανασταλεί τον Αύγουστο, από τις 24 Νοεμβρίου, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η Γερμανία, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στο Ισραήλ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε την αναστολή ορισμένων εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ τον Αύγουστο, εν μέσω αυξανόμενης λαϊκής πίεσης για τον πόλεμο στη Γάζα.

Η απόφαση επηρέασε όπλα και συστήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα, αλλά όχι άλλα που θεωρούνται απαραίτητα για το Ισραήλ για να αμυνθεί από εξωτερικές επιθέσεις.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Γερμανία παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη μιας διαρκούς ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων στη βάση μιας λύσης δύο κρατών και θα συνεχίσει να συμμετέχει στην υποστήριξη της ανοικοδόμησης στη Γάζα.

