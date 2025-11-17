Δύο νεαροί Βέλγοι TikTokers, γνωστοί για τις φάρσες τους, κατάφεραν να περάσουν στο μουσείο του Λούβρου έναν πίνακα με τις φωτογραφίες τους, τον κρέμασαν στον ίδιο τοίχο που εκτίθεται η Μόνα Λίζα και έφυγαν από το μουσείο χωρίς να τους πάρει χαμπάρι κανείς.

Ο Νικ και ο Σεν ανέδειξαν με αυτή τη φάρσα τους τα ελλιπέστατα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν ακόμη στο διασημότερο μουσείο του κόσμου, μετά την κλοπή που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου.

Οι δύο φίλοι ανήρτησαν στα social media βίντεο από την πράξη τους, που έγινε viral. Όπως εξήγησαν ήθελαν να κρεμάσουν τον πίνακά τους ακριβώς δίπλα στο διάσημο έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ωστόσο λόγω του πλήθους που υπήρχε, κατάφεραν και το κρέμασαν παραδίπλα, στον ίδιο τοίχο.

Για να το καταφέρουν έστησαν ολόκληρο κόλπο, κόβοντας τον πίνακα σε κομμάτια lego και τον συναρμολόγησαν στη συνέχεια μακριά από τα βλέμματα των φυλάκων.

«Ξέραμε ότι ήταν επικίνδυνο. Μόλις κρεμάσαμε το έργο τέχνης, φύγαμε αμέσως. Δεν θέλαμε να προκαλέσουμε την ασφάλεια ή να περιμένουμε την αντίδρασή τους», ανέφεραν οι Tiktokers στην ανάρτησή τους.

Δείτε τα βίντεο και τις εικόνες που ανήρτησαν:

Πηγή: skai.gr

