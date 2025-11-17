Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να προχωρήσει σήμερα σε ψηφοφορία για ένα σχέδιο απόφασης που υιοθετεί το πλάνο του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Λωρίδα της Γάζας. Η πρόταση, η οποία δέχεται ισχυρή πίεση από την Ουάσιγκτον, περιλαμβάνει την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης, ενώ οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει πως σε περίπτωση απόρριψης, υπάρχει κίνδυνος επανέναρξης των συγκρούσεων στην περιοχή.

Το αμερικανικό σχέδιο απόφασης έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις ύστερα από έντονες διαπραγματεύσεις. Υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, το οποίο οδήγησε στην εφαρμογή μιας εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα από τις 10 Οκτωβρίου, μετά από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η σύγκρουση είχε ξεσπάσει με αφορμή την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, το κείμενο εξουσιοδοτεί την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, με εντολή να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα για την εκπλήρωση της αποστολής της, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η δύναμη αυτή θα διασφαλίζει την ασφάλεια των συνόρων σε συνεργασία με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, θα προωθεί την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, τον αφοπλισμό μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων, την προστασία των αμάχων και την εκπαίδευση παλαιστινιακών αστυνομικών δυνάμεων.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αναφορά στη σύνθεση αυτής της δύναμης.

Το αμερικανικό σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα, που αποτέλεσε τη βάση της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον προηγούμενο μήνα, προβλέπει επίσης τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αντίθεση με προηγούμενες εκδοχές, το νέο κείμενο που θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 17:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα Ελλάδας), κάνει αναφορά σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Όπως αναφέρεται, μετά από μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και ανοικοδόμηση της Γάζας, «μπορεί εντέλει να υπάρχουν οι συνθήκες για έναν αξιόπιστο δρόμο προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και καθεστώς κράτους».

Η προοπτική αυτή απορρίπτεται κατηγορηματικά από το Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε πως «η αντίθεσή μας σε οποιοδήποτε κράτος της Παλαιστίνης σε οποιοδήποτε έδαφος δεν έχει αλλάξει».

Ρωσικές αντιδράσεις και διπλωματικές ισορροπίες

Η Ρωσία, η οποία κατέθεσε ανταγωνιστικό σχέδιο απόφασης, υποστηρίζει πως το αμερικανικό σχέδιο δεν προχωρά αρκετά στο θέμα της λύσης των δύο κρατών, επιβεβαιώνοντας την «ακλόνητη δέσμευσή» της σε αυτήν τη λύση.

Το ρωσικό κείμενο, σύμφωνα με το AFP, δεν εξουσιοδοτεί ούτε τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» ούτε την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης σε αυτό το στάδιο. Αντίθετα, ζητά από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να παρουσιάσει «επιλογές» για το μέλλον.

Στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης έκαναν λόγο για «προσπάθειες να σπαρθεί διχόνοια», εντείνοντας τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, τόνισε σε άρθρο του στη Washington Post πως «οποιαδήποτε άρνηση να υποστηριχθεί η απόφαση αυτή είναι ψήφος υπέρ συνέχισης της κυριαρχίας των τρομοκρατών της Χαμάς ή υπέρ της επανέναρξης του πολέμου με το Ισραήλ».

Η αμερικανική διπλωματία ανέδειξε την ευρεία υποστήριξη στο σχέδιο, δημοσιοποιώντας κοινή δήλωση με χώρες όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Ιορδανία και η Τουρκία.

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν πως, παρά τις ρωσικές επικρίσεις και τους ενδοιασμούς ορισμένων χωρών-μελών για την ασάφεια της εντολής της επιτροπής και της διεθνούς δύναμης, είναι απίθανο το αμερικανικό σχέδιο να απορριφθεί.

Όπως σχολίασε ο Ρίτσαρντ Γκόουαν του International Crisis Group, «οι Ρώσοι γνωρίζουν πως, αν και πολλά μέλη του Συμβουλίου θα στηρίξουν τις ΗΠΑ, συμμερίζονται τις ανησυχίες για το περιεχόμενο του σχεδίου και τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον επιδιώκει την υιοθέτησή του». Εκτιμάται ότι η Μόσχα δεν θα ασκήσει βέτο, καθώς το σχέδιο υποστηρίζεται από αραβικές χώρες.

Το πιθανότερο, σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, είναι η Κίνα και η Ρωσία να επιλέξουν την αποχή και να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, αφήνοντας τις ΗΠΑ να αναλάβουν την ευθύνη της εφαρμογής του σχεδίου στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

