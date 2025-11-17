Τρεις επιλογές ή ένας συνδυασμός αυτών για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας προτείνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένου ενός δανείου με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Έχουμε εντοπίσει τρεις κύριες επιλογές, δηλαδή στήριξη που θα χρηματοδοτηθεί από τα κράτη μέλη μέσω επιχορηγήσεων, ένα δάνειο περιορισμένης προσφυγής που θα χρηματοδοτηθεί από τον δανεισμό της Ένωσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή ένα δάνειο περιορισμένης προσφυγής που θα συνδέεται με τα ταμειακά υπόλοιπα ακινητοποιημένων περιουσιακών στοιχείων», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν στην επιστολή, την οποία είδε το Reuters.

Στο έγγραφο με τις επιστολές που επισυνάπτεται, η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι «οι τρεις επιλογές δεν αλληλοαποκλείονται. Μπορούν να συνδυαστούν ή να αλληλουχηθούν».

Πηγή: skai.gr

