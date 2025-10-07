Νετανιάχου: «Είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου»

«Είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου», επισήμανε την Τρίτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου σε συνέντευξή του.

«Αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα, με την απελευθέρωση των ομήρων μας και το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς», εξήγησε.

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε τη συνέντευξη υπενθυμίζοντας την 7η Οκτωβρίου ως «το πιο φρικτό γεγονός που έχει γνωρίσει ο εβραϊκός λαός από το Ολοκαύτωμα», δηλώνοντας ότι «όλοι πίστευαν ότι το Ισραήλ είχε τελειώσει, αλλά δύο χρόνια αργότερα καταστρέψαμε τον ιρανικό άξονα και τα παρακλάδια του».

«Η Χαμάς δεν έχει ακόμη καταστραφεί, αλλά θα φτάσουμε κι εκεί», διεμήνυσε, προσθέτοντας ότι η Χεζμπολάχ, η Συρία και οι Χούθι έχουν επίσης υποστεί βαριά πλήγματα.



«Από εκείνη την ημέρα, το Ισραήλ έχει αναδειχθεί ως το ισχυρότερο κράτος στην περιοχή, αλλά υπάρχουν ακόμη κάποιες αποστολές για να ολοκληρωθεί η νίκη». «Θέλουμε να δούμε τους ομήρους μας σπίτι και είμαστε κοντά, ακόμα κι αν δεν έχουμε ακόμη πετύχει» σημείωσε.

«Ταυτόχρονα, μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω και να αναγνωρίσουμε ένα εκπληκτικό γεγονός: από την πιο βαθιά απελπισία, έχουμε ανακάμψει, και έχουμε ξαναγίνει η κυρίαρχη δύναμη στη Μέση Ανατολή, ίσως ισχυρότεροι από ποτέ. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε πραγματικά να είμαστε ευγνώμονες» κατέληξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.