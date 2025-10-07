Η Σλοβακία υπέγραψε διακυβερνητική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την κατασκευή μιας νέας κρατικής πυρηνικής μονάδας παραγωγής ενέργειας με ισχύ άνω των 1.000 MW, δήλωσε την Τρίτη ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο.

«Αυτό το έργο θα είναι σημαντικό όχι μόνο για τη Σλοβακία αλλά και για ολόκληρη την κεντρική Ευρώπη. Χρειαζόμαστε νέες πηγές ενέργειας εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα και να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη κατανάλωση», ανέφερε ο Φίτσο σε ανακοίνωσή του, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.