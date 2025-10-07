Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει τμήματα του χαρτοφυλακίου φοιτητικών δανείων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αξίας 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, στην ιδιωτική αγορά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico την Τρίτη, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την είδηση.

Ο Λευκός Οίκος, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Οι συζητήσεις φέρεται να έλαβαν χώρα μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Οικονομικών και επικεντρώθηκαν στην πώληση τμημάτων υψηλής απόδοσης του τεράστιου χαρτοφυλακίου φοιτητικών χρεών της κυβέρνησης, τα οποία οφείλονται από περίπου 45 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν επίσης στελέχη του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων πιθανών αγοραστών του χρέους.

