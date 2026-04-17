Κάλας: Η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμένει ανοιχτή

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η διέλευση από υδάτινες οδούς όπως το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμένει ανοιχτή και δωρεάν. Αυτό κατέστησαν σαφές οι ηγέτες στην έκκλησή τους για την επαναλειτουργία του Στενού σήμερα», δήλωσε την Παρασκευή, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Under international law, transit through waterways like the Strait of Hormuz must remain open and free of charge. This is what leaders made clear in their call on reopening the Strait today.



Any pay-for-passage scheme will set a dangerous precedent for global maritime routes.… April 17, 2026

Η Κάλας προέβη στις δηλώσεις αυτές μέσω ανάρτησης στο X, μετά τη συμμετοχή της σε τηλεδιάσκεψη στην οποία συμπροεδρεύουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, με αντικείμενο μια αποστολή για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες,

«Οποιοδήποτε σχέδιο επιβολής τελών διέλευσης θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τις παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς. Το Ιράν οφείλει να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο επιβολής τελών διέλευσης. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον ρόλο της στην αποκατάσταση της ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορίου, μόλις τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός», σημείωσε η ίδια και πρόσθεσε:

«Η ναυτική αποστολή της ΕΕ, «Ασπίδες», επιχειρεί ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα και μπορεί να ενισχυθεί άμεσα για την προστασία της ναυτιλίας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ταχύτερος τρόπος παροχής υποστήριξης.»

Πηγή: skai.gr

