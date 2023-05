Νέος βασιλικός γάμος στην Ιορδανία - O διάδοχος του θρόνου ετοιμάζεται να παντρευτεί

Μόλις τρεις μήνες μετά τον γάμο της μικρότερης αδερφής του πριγκίπισσας Ιμάν, ο διάδοχος του θρόνου της Ιορδανίας πρίγκιπας Χουσεΐν ετοιμάζεται να παντρευτεί την σαουδαραβικής υπηκοότητας αρραβωνιαστικιά του Ραζούα Αλ Σάιφ.

Ο γάμος τους θα πραγματοποιηθεί με κάθε λαμπρότητα την 1η Ιουνίου.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce that the wedding of His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II and Miss Rajwa Khalid Alseif will take place on 1 June 2023 #Jordan pic.twitter.com/f20BFedQjL