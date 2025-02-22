Βόρεια Κορέα: «Εντονότερες» επί προεδρίας Τραμπ οι «στρατιωτικές προκλήσεις» των ΗΠΑ

Το υπουργείο Άμυνας της Βόρειας Κορέας αναφέρει σήμερα ότι οι «στρατιωτικές προκλήσεις» από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους έχουν γίνει «εντονότερες» μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας – ο οποίος δεν κατονομάζεται – υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον και «οι υποτελείς της» απειλούν την ασφάλεια της Βόρειας Κορέας, αναφερόμενος στη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων και στην παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη Νότια Κορέα. «Θα αντιμετωπίσουμε την στρατηγική απειλή των εχθρών με τα δικά μας στρατηγικά μέσα», συμπλήρωσε.

Την Πέμπτη, δύο αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Β-1Β Lancers συμμετείχαν σε κοινά γυμνάσια με νοτιοκορεατικά μαχητικά αεροσκάφη.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει τέτοιου είδους ασκήσεις ως «πρόβες πολέμου», με τη Σεούλ να υπογραμμίζει πως έχουν αμυντικό χαρακτήρα.

Πηγή: skai.gr

