Επιμένει στις παρεμβάσεις στο αμερικανικό δημόσιο – διαμέσου του Ίλον Μασκ– ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προχωρά σε σαρωτικούς ελέγχους στα οικονομικά, το Υπουργείο Παιδείας και το Πεντάγωνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητάει να απολυθούν οι πράκτορες του FBI που είχαν εμπλακεί σε υποθέσεις εναντίον του.

Τον σαρωτικό αναδιαρθρωτικό ρόλο των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, που έχει αναλάβει ο Ίλον Μασκ στο Δημόσιο ως μέλος της Κυβέρνησης Τραμπ, καυτηριάζει στο νέο του εξώφυλλο το περιοδικό TIME, που τον εμφανίζει καθισμένο στο οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι συμπεριφέρεται σαν Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα μεττανακοίνωσε την πρόθεση του να απολυθούν από το FBI οι πράκτορες που είχαν εμπλακεί στις υποθέσεις εναντίον του, με τον ομοσπονδιακό δικαστή να ζητά να παραμείνει απόρρητη η λίστα με όσους υπαλλήλους των μυστικών υπηρεσιών συμμετείχαν στις έρευνες για την εξέγερση στο Καπιτώλιο.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε διεφθαρμένη την ομοσπονδιακή δικαστή που ανέστειλε την απομάκρυνση τουλάχιστον 2.700 υπαλλήλων της USAID έως τις 14 Φεβρουαρίου. Καταργεί επίσης την πρόσβαση του Τζο Μπάιντεν στις ενημερώσεις πληροφοριών, όπως είχε κάνει ο Αμερικανός πρώην Πρόεδρος το 2021. Χρησιμοποιεί μάλιστα στη σχετική ανάρτηση την φράση «Απολύεσαι», το χαρακτηριστικό του σλόγκαν στο ριάλιτι «Ο Μαθητευόμενος», όπου πρωταγωνιστούσε.

Και ενώ ο Τραμπ έδωσε εντολή να κοπεί η οικονομική βοήθεια στη Νότιο Αφρική, καταγγέλλοντας την πολιτική κατανομής γαιών και την προσφυγή της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραήλ, ο Καναδός πρωθυπουργός στο περιθώριο επιχειρηματικού συνεδρίου στο Τορόντο προειδοποίησε, χωρίς να γνωρίζει ότι τον καταγράφουν, ότι η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση του Καναδά είναι πραγματική.

Προειδοποίησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να εκμεταλλευτεί τις τεράστιες ποσότητες μεταλλευμάτων του Καναδά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.