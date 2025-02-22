Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως σκοπεύει να μειώσει κατά τουλάχιστον 5% τους πολιτικούς υπαλλήλους του, νέο σταθμό του εγχειρήματος που διατυμπανίζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συρρίκνωση του προσωπικού και των δαπανών του ομοσπονδιακού κράτους.

Η περικοπή των θέσεων εργασίας αναμένεται να επιτρέψει «περισσότερη αποτελεσματικότητα» στο υπουργείο ώστε να «επικεντρωθεί» στις «προτεραιότητες του προέδρου», σημείωσε ο Ντάριν Σέλνικ, υπηρεσιακός υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για ζητήματα ανθρωπίνου δυναμικού, σε ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Πενταγώνου και αναμεταδίδει το ΑΠΕ.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών διέταξε την Παρασκευή τη μεταφορά 1.500 υπαλλήλων από τα κεντρικά του γραφεία στην Ουάσινγκτον. Περίπου 1.000 υπάλληλοι θα διασκορπιστούν σε γραφεία πεδίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ άλλοι 500 θα μεταφερθούν στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα. Η είδηση ​​μεταφέρθηκε στους υπαλλήλους σε μια συνάντηση την Παρασκευή.

Το γραφείο είχε 9.414 υπαλλήλους στην Ουάσιγκτον τον Ιούνιο του 2024, με 37.478 σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία που διατηρεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

