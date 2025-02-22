Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τον «προσανατολισμένο στα αποτελέσματα» διάλογο μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον, καθώς και την ανάγκη μιας δίκαιης διευθέτησης του πολέμου που ξέσπασε πριν από τρία χρόνια με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Andrii Sybiha

«Μίλησε με τον ΥΠΕΞ Ρούμπιο συνεχίζοντας τον προσανατολισμένο στα αποτελέσματα διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ», έγραψε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ενόψει της τρίτης επετείου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο Σιμπίχα υπογράμμισε τη βούληση της Ουκρανίας για «συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη» που «θα ισχυροποιήσει την Ουκρανία και τις ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.