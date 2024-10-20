Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό

Προειδοποιήσεις εκκένωσης στους κατοίκους δυο συνοικιών νοτίου προαστίου της Βηρυτού εξέδωσε τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός καθώς ετοιμάζεται να βομβαρδίσει δυο ακίνητα στα οποία βρίσκονται εγκαταστάσεις του κινήματος Χεζμπολά.

«Βρίσκεστε σε μικρή απόσταση από εγκαταστάσεις της Χεζμπολά, εναντίον των οποίων θα δράσει πολύ σύντομα ο ισραηλινός στρατός» αναφέρεται σε ανακοίνωση. ,

Τα συγκεκριμένα ακίνητα βρίσκονται στις συνοικίες Χαρέτ Χράικ και Χαντάθ, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στην προειδοποίησή του προς τους πολίτες.

Την ίδια ώρα, πολύ νωρίς το πρωί το Ισραήλ χτύπησε το νότιο προάστιο Νταχίγιε, όπως φαίνεται από τις εικόνες που κυκλοφορήσαν στα διεθνή πρακτορεία. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν πρόκειται για πλήγμα σε κτίριο που είχαν αναφέρει οι IDF.

Πηγή: skai.gr

