Ισραήλ: Μήνυμα για άμεση εκκένωση στους κατοίκους δυο συνοικιών της νότιας Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός απαίτησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα οι κάτοικοι δυο συνοικιών νοτίου προαστίου της Βηρυτού να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, καθώς ετοιμάζεται να βομβαρδίσει δυο ακίνητα στα οποία βρίσκονται, κατ’ αυτόν, εγκαταστάσεις του κινήματος Χεζμπολά.

Τα συγκεκριμένα ακίνητα βρίσκονται στις συνοικίες Χαρέτ Χράικ και Χαντάθ, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στην προειδοποίησή του προς τους πολίτες. «Βρίσκεστε σε μικρή απόσταση από εγκαταστάσεις (...) της Χεζμπολά, εναντίον των οποίων θα δράσει πολύ σύντομα» ο ισραηλινός στρατός, προειδοποίησε τους κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

