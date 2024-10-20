Ελβετία: Η αστυνομία συνέλαβε γνωστό Αυστριακό ακροδεξιό εξτρεμιστή

Γνωστός αυστριακός ακροδεξιός, ο Μάρτιν Ζέλνερ, στον οποίο έχει απαγορευθεί η είσοδος στην Ελβετία, συνελήφθη χθες Σάββατο αφού πέρασε τα σύνορα με τη Γερμανία.

Ο 35χρονος, που προτείνει μαζικές απελάσεις μεταναστών, είχε προσκληθεί από την ακροδεξιά οργάνωση Junge Tat («Δράση της Νεολαίας»), γνωστή για τις αντιμεταναστευτικές, αντιισλαμικές θέσεις της, να εκφραστεί σε εκδήλωση που οργάνωσε στη Ζυρίχη χθες.

Η ελβετική ομοσπονδιακή αστυνομία γνωστοποίησε με απόφαση που δημοσιοποίησε στην αρχή του μήνα πως στον κ. Ζέλνερ «απαγορεύθηκε η είσοδος στα εδάφη της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν από τη 10η ως την 27η Οκτωβρίου».

Συνελήφθη από την ελβετική αστυνομία σε βορειοανατολικό τμήμα του καντονιού Τούργκαου, στην πόλη Κρόιτσλινγκεν.

"Ist das schon die Schweiz?"



Ja, du dämlicher, rechtsextremer Nichtsnutz.



(-: pic.twitter.com/9xfqr819VU — Dr. Christian Rother 🇺🇦 (@Chris09j) October 19, 2024

«Λίγο μετά τις 10:30, πρόσωπο 35 ετών προσήχθη από δυνάμεις της αστυνομίας του καντονιού στην ελβετική περιοχή Κρόιτσλινγκεν και μετήχθη για τη συνέχεια της έρευνας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Στην αρχή του μήνα, εκπρόσωπος της ελβετικής ομοσπονδιακής αστυνομίας, ο Κριστόφ Γκνάγκι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το ελβετικό δίκαιο «προβλέπει απαγορεύσεις εισόδου ως αστυνομικό προληπτικό μέτρο όταν υπάρχουν ενδείξεις περί απειλής για την εσωτερική ή εξωτερική ασφάλεια».

Η ελβετική αστυνομία εμπόδισε τον κ. Ζέλνερ να πάρει τον λόγο σε συγκέντρωση της άκρας δεξιάς που είχε οργανώσει η Junge Tat κοντά στη Ζυρίχη τον Μάρτιο και τον είχε απελάσει.

Του είχε επίσης απαγορευθεί η είσοδος στη Γερμανία τον Μάρτιο, έπειτα από συγκέντρωση μαζί με το κόμμα της άκρας δεξιάς AfD («Εναλλακτική για τη Γερμανία»), που είχε προκαλέσει κατακραυγή στη χώρα. Όμως γερμανικό δικαστήριο ακύρωσε την απαγόρευση εισόδου τον Μάιο.

Το «Κίνημα Ταυτότητας» του Μάρτιν Ζέλνερ προβάλλει τη θεωρία συνωμοσίας της άκρας δεξιάς περί «Μεγάλης Αντικατάστασης». Κατά τη θεωρία αυτή, οι λευκοί ευρωπαίοι γίνεται εσκεμμένη προσπάθεια να υποκατασταθούν από μη λευκούς μετανάστες.

Ο κ. Ζέλνερ δεν σταματά να προτείνει τη μαζική απέλαση ανθρώπων που δεν έχουν αυστριακή εθνικότητα κι είναι «άνεργοι μακράς διάρκειας» ή ζουν σε «παράλληλες κοινωνίες» που δεν έχουν ενσωματωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

