Νέο βίντεο από την ουκρανική επίθεση στα ρωσικά βομβαρδιστικά

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας έδωσαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα νέο βίντεο από την επιχείρηση «Ιστός Αράχνης» κατά την οποία έπληξε ρωσικά βομβαρδιστικά με δυνατότητα πυρηνικής κρούσης, βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκε σύγχρονη τεχνολογία ελέγχου UAV, η οποία συνδυάζει αυτόνομους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης με χειροκίνητη παρέμβαση του χειριστή», ανέφερε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η βασική υπηρεσία αντικατασκοπείας της χώρας.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ορισμένα drones έχασαν το σήμα και πέρασαν σε λειτουργία εκτέλεσης αποστολής μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ακολουθώντας προκαθορισμένη διαδρομή. Μετά την προσέγγιση και επαφή με συγκεκριμένα επιλεγμένο στόχο, η πολεμική κεφαλή ενεργοποιήθηκε αυτόματα», πρόσθεσε η SBU.

Ως αποδεικτικό στοιχείο, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δημοσίευσε νέο βίντεο που καταγράφει ουκρανικά drones να πλήττουν κινητήρες, κεραίες, φτερά και άλλα τμήματα διαφόρων ρωσικών στρατηγικών και αναγνωριστικών αεροσκαφών σε τέσσερις στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις, χιλιάδες χιλιόμετρα εντός ρωσικού εδάφους.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί συχνά αυτές τις βάσεις για να βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις με βαλλιστικούς και πυραύλους cruise.

«Μεταξύ των πλήρως ή μερικώς κατεστραμμένων αεροσκαφών ήταν τα A-50, Tu-95, Tu-22, Tu-160, καθώς και An-12 και Il-78», ανέφερε η SBU, υποστηρίζοντας ότι η μυστική επιχείρηση προκάλεσε στη Ρωσία οικονομική ζημιά άνω των 7 δισ. δολαρίων.

Ανεξάρτητοι ερευνητές ανοικτών πηγών και δημοσιογράφοι έχουν επιβεβαιώσει, με βάση πρόσφατες δορυφορικές εικόνες, την καταστροφή τουλάχιστον 11 στρατηγικών βομβαρδιστικών.

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία "Ιστός Αράχνη" προκάλεσε παγκόσμια εντύπωση λόγω της τολμηρότητάς της - με κάποιους παρατηρητές να επαινούν την Ουκρανία για την ανατροπή των κανόνων του σύγχρονου πολέμου, ενώ άλλοι, όπως ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, εξέφρασαν ανησυχία για την κλιμάκωση που μπορεί να επιφέρει.

«Όταν πλήττεις μέρος του συστήματος εθνικής επιβίωσης του αντιπάλου, δηλαδή την πυρηνική του τριάδα, το επίπεδο κινδύνου αυξάνεται, γιατί δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Είναι μια πράξη εξαιρετικά τολμηρή. Και όταν το κάνεις αυτό, είναι σαφές ότι αυξάνονται οι πιθανότητες κλιμάκωσης. Αυτό είναι που προσπαθούμε να αποφύγουμε», δήλωσε στο Fox News.

Τα πλήγματα ανέβασαν το ηθικό στην Ουκρανία, τη στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν στις ανατολικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Χάρκιβ, ενώ επεκτείνουν την επίθεση και στη βορειοανατολική περιοχή Σούμι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιχείρησε να υποβαθμίσει τις επιθέσεις με drones στις αεροπορικές του βάσεις, υποστηρίζοντας ότι βομβαρδιστικά επλήγησαν μόνο σε δύο τοποθεσίες, στις περιφέρειες Ιρκούτσκ και Μούρμανσκ.

Όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram, οι επιθέσεις σε στρατιωτικά αεροδρόμια στις περιοχές Ιβάνοβο, Ριαζάν και Αμούρ αναχαιτίστηκαν, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί σε στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό.

Οι ρωσικές αρχές διερευνούν την υπόθεση ως τρομοκρατική ενέργεια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επιχείρηση "Ιστός Αράχνης" δεν θα είχε πραγματοποιηθεί, εάν η Μόσχα είχε αποδεχθεί την ουκρανική πρόταση για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

«Σήμερα βράβευσα τους μαχητές της Υπηρεσίας Ασφαλείας μας για τη σημαντική επιχείρηση καταστροφής 41 ρωσικών αεροσκαφών — τα μισά εκ των οποίων έχουν καταστραφεί ανεπανόρθωτα, ενώ τα υπόλοιπα θα χρειαστούν χρόνια για να επισκευαστούν, αν επισκευαστούν ποτέ. Απολύτως νόμιμος στρατιωτικός στόχος. Τέτοιες επιχειρήσεις βοηθούν στην αντιμετώπιση της ρωσικής τρομοκρατίας», είπε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

«Αν είχε υπάρξει εκεχειρία πριν την επιχείρηση, δεν θα γινόταν η επιχείρηση. Το να ζητάς εκεχειρία δεν σημαίνει ότι κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια», πρόσθεσε.



