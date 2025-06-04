Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε τρεις επαρχίες του Καναδά κάλυψε περίπου το ένα τρίτο των ΗΠΑ σήμερα, ανακοίνωσαν μετεωρολόγοι, ωστόσο ο αντίκτυπος είναι μικρός στην ποιότητα του αέρα με εξαίρεση τη Νέα Αγγλία και τμήματα της πολιτείας της Νέας Υόρκης και των μεσοδυτικών πολιτειών.

Η ομίχλη, που προκάλεσε επικίνδυνα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Μινεσότα χθες, εκτείνεται από την Ντακότα μέσω της κοιλάδας του Οχάιο, έως τις βορειανατολικές πολιτείες και νότια στην Τζόρτζια, σύμφωνα με το Κέντρο προβλέψεων της αμερικανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Κόλετζ Παρκ, στο Μέριλαντ. Ήταν ιδιαιτέρως πυκνή στη Νέα Υόρκη και τη Νέα Αγγλία.

«Μεγάλο μέρος του καπνού αιωρείται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, επομένως σε πολλές περιοχές δεν έχουν προκύψει προβλήματα ποιότητας του αέρα», εξήγησε ο Μαρκ Τσέναρντ, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ. «Όμως καταγράφονται προβλήματα στη Νέα Υόρκη και το Κονέτικατ όπου είναι παχύτερος και εντοπίζεται στην κατώτερη ατμόσφαιρα».

Manitoba has issued a state of emergency due to wildfires, prompting the evacuation of approximately 17,000 residents, the largest in recent history. Stay safe 🙏💔 pic.twitter.com/RUVx8K4Xwo — Made In Canada (@MadelnCanada) May 30, 2025

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται στον Καναδά από τις αρχές Μαΐου. Περισσότερες από 212 ενεργές εστίες έκαιγαν στη χώρα χθες το απόγευμα, οι μισές εκ των οποίων ανεξέλεγκτα, σύμφωνα με το καναδικό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών. Μέχρι στιγμής, έχουν καεί 20 εκατομμύρια στρέμματα.

Ο Γιανγκ Λιου, ένας καθηγητής περιβαλλοντικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα, δήλωσε πως τα βρέφη, οι ηλικιωμένοι και άνθρωποι με προβλήματα υγείας κινδυνεύουν περισσότερο από τον καπνό, ωστόσο υπογράμμισε ότι ο καθένας διατρέχει κίνδυνο. «Θα επηρεάσει κάθε άνθρωπο σε κάποιο βαθμό, σε κάθε τομέα της ζωής», υπογράμμισε. «Είναι άσχημη η κατάσταση».

Ένα από τα χειρότερα σημεία για την ποιότητα αέρα στις βορειοανατολικές πολιτείες σήμερα το πρωί ήταν το Ουίλιαμστοουν, στη Μασαχουσέτη, κοντά στα σύνορα της πολιτείας με το Βερμόντ και τη Νέα Υόρκη. Καταγράφηκε μια «πολύ ανθυγιεινή» μέτρηση, στο 228, σύμφωνα με το IQAir, έναν ιστότοπο που παρακολουθεί την ποιότητα αέρα παγκοσμίως.

Μια μέτρηση ποιότητας αέρα κάτω του 50 θεωρείται «καλή» και οι μετρήσεις μεταξύ 100 και 300 θεωρούνται «ανθυγιεινές» έως «πολύ ανθυγιεινές», ενώ υψηλότερες θεωρούνται «επικίνδυνες», σύμφωνα με τον ιστότοπο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

