Κάρνεϊ: «Παράνομοι» και «αδικαιολόγητοι» οι δασμοί Τραμπ στον χάλυβα και το αλουμίνιο

Ο πρωθυπουργός του Καναδά χαρακτήρισε σήμερα «παράνομους και αδικαιολόγητους» τους δασμούς 50% που επιβλήθηκαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον χάλυβα και το αλουμίνιο, των οποίων η χώρα του είναι ο πρώτος προμηθευτής των ΗΠΑ.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε διεξοδικές συζητήσεις» με την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ο Μαρκ Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους, υποσχόμενος «να απαντήσει» σε αυτούς τους δασμούς, που αποτελούν «μια κακή ιδέα για τους Αμερικανούς εργαζόμενους και κυρίως για την καναδική βιομηχανία».

Την ίδια ώρα, το εργατικό συνδικάτο Unifor τάχθηκε υπέρ της επιβολής δασμών ως αντίμετρα σε βάρος του αμερικανικού χάλυβα και αλουμινίου.

«Το Unifor προτρέπει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ενεργήσει χωρίς καμία καθυστέρηση για να υπερασπιστεί τον μεταποιητικό τομέα και να αντιμετωπίσει την κλιμακούμενη εμπορική επίθεση», επισήμανε η συνδικαλιστική ένωση σε μια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

