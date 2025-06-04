Πορτογαλία: Ένα ερειπωμένο σπίτι στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν Μακάν

Πορτογάλοι και Γερμανοί αστυνομικοί συνέχισαν για δεύτερη ημέρα τις έρευνές τους κοντά στο σημείο όπου εξαφανίστηκε το 2007 η μικρή Βρετανίδα Μαντλίν Μακάν, στη νότια Πορτογαλία.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν οχήματα των αστυνομικών δυνάμεων των δύο χωρών σε έναν χωματόδρομο, η πρόσβαση στον οποίο είχε απαγορευτεί, σε μικρή απόσταση από το θέρετρο Πράια ντα Λουζ, στην κοινότητα Λάγκος.

Αργά το απόγευμα, τα ίδια οχήματα αποχώρησαν. Οι σημερινές έρευνες ολοκληρώθηκαν «γύρω στις 6», τοπική ώρα, είπε μια εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων και 25 Γερμανοί, έκαναν έρευνες κυρίως μέσα και γύρω από ένα ερειπωμένο κτίσμα. Εξοπλισμένοι με κράνη και γάντια, επιθεώρησαν επίσης τη ζώνη γύρω από το σπίτι αυτό.

Αυτές οι νέες έρευνες, που αναμένεται ότι θα συνεχιστούν την Πέμπτη, ενδεχομένως και την Παρασκευή, γίνονται στο πλαίσιο μιας εντολής που εξέδωσαν οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές οι οποίες εξετάζουν την εμπλοκή ενός Γερμανού, του Κρίστιαν Μπρίκνερ, στην εξαφάνιση του 3χρονου κοριτσιού. Ο Μπρίκνερ έχει ήδη καταδικαστεί για άλλες υποθέσεις βιασμού.

Οι γερμανικές δικαστικές αρχές προκάλεσαν αίσθηση το 2020, όταν γνωστοποίησαν ότι είναι «πεπεισμένες» για την εμπλοκή του Μπρίκνερ στην απαγωγή του παιδιού, ωστόσο, δεν του έχουν ασκήσει δίωξη.

Το 2007 η μικρή Μάντι εξαφανίστηκε από το διαμέρισμα όπου περνούσε τις διακοπές της μαζί με τους γονείς της, την ώρα που εκείνοι δειπνούσαν σε μικρή απόσταση. Εκείνη την εποχή, ο Μπρίκνερ ζούσε στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας και όπως διαπιστώθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που είχε στο όνομά του βρέθηκε κοντά στο σημείο της εξαφάνισης του κοριτσιού, εκείνο το βράδυ.

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ εκτίει ποινή κάθειρξης 7 ετών για τον βιασμό μιας 70χρονης Αμερικανίδας, το 2005 στην Πράια ντα Λουζ. Πρόκειται όμως να αποφυλακιστεί τον Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο του 2024 αθωώθηκε σε μια άλλη δίκη, επίσης στη Γερμανία, για δύο σεξουαλικές επιθέσεις και τρεις βιασμούς που διαπράχθηκαν στην Πορτογαλία μεταξύ 2000-17.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

