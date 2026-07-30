Ελ Σαλβαδόρ: Ως και 1.048 χρόνια κάθειρξης σε μέλη συμμορίας

Δικαστήριο του Σαλβαδόρ καταδίκασε να εκτίσουν ποινές ως και 1.048 χρόνων κάθειρξης 28 μέλη συμμορίας που είχαν προσαχθεί ενώπιόν του για διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και άλλα ποινικά αδικήματα, γνωστοποίησε χθες Τετάρτη η γενική εισαγγελία.

Οι καταδίκες εγγράφονται στο πλαίσιο του «πολέμου» εναντίον των συμμοριών που διεξάγει από το 2022 ο πρόεδρος της δεξιάς Ναγίμπ Μπουκέλε. Πάνω από 90.000 άνθρωποι βρίσκονται το τρέχον διάστημα σε φυλακές υψίστης ασφαλείας στη χώρα της κεντρικής Αμερικής.

Η ετυμηγορία και οι ποινές που απαγγέλθηκαν χθες αφορούν 28 φερόμενα μέλη συμμορίας γνωστής με την ονομασία El Gremio, που κατηγορούνταν για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και σύσταση και συμμορία, σημείωσε η εισαγγελία μέσω X.

Δυο από τους 28 κατηγορούμενους καταδικάστηκαν να εκτίσουν 1.048 χρόνια κάθειρξης ο καθένας και τρίτος 1.038, ανέφερε η εισαγγελία, χωρίς να ξεκαθαρίσει τις ποινές των υπολοίπων 25.

Δεν διευκρίνισε ούτε αν η υπόθεση εγγράφεται στο πλαίσιο των ομαδικών δικών, δυνάμει της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία βασίζεται ο «πόλεμος» εναντίον των μάρας, των συμμοριών που κατατρομοκρατούσαν τον πληθυσμό.

Τη 15η Ιουλίου ολοκληρώθηκε η ομαδική δίκη 485 φερόμενων ως μελών της συμμορίας Μάρα Σαλβατρούτσα (Mara Salvatrucha). Η ημερομηνία απαγγελίας της ετυμηγορίας στην υπόθεση, για την οποία η εισαγγελία πρότεινε επίσης την επιβολή ποινών κάθειρξης χιλιάδων ετών στους κατηγορούμενους, μένει να ανακοινωθεί.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η σαλβαδοριανή δικαιοσύνη είχε καταδικάσει, σε άλλη ομαδική δίκη, 248 μέλη της Μάρα Σαλβατρούτσα να εκτίσουν ποινές ως και 1.335 χρόνων κάθειρξης για 43 ανθρωποκτονίες και 42 εξαναγκαστικές εξαφανίσεις.

Ο πρόεδρος Μπουκέλε χαίρει εξαιρετικά υψηλής δημοτικότητας (80%) διότι έβαλε τέλος στον τρόμο που σκορπούσαν οι συμμορίες στο Σαλβαδόρ· όμως μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν κάπου 500 θανάτους στις φυλακές, βασανιστήρια, χιλιάδες αυθαίρετες συλλήψεις και τονίζουν τον κίνδυνο δικαστικής πλάνης στις ομαδικές δίκες.

Πηγή: skai.gr

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