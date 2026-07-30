Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε στις 20:00 χθες Τετάρτη (ώρα Ουάσιγκτον· 03:00 ώρα Ελλάδας) η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Τα πλήγματα αποτελούν «ισχυρή απάντηση» στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει χθες (Τετάρτη) σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία.

U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν μετά την έναρξη των αμερικανικών επιθέσεων.

Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κεσμ και δύο στο νησί Κις

Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κεσμ, μέσα στην πόλη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι ντόπιοι ανέφεραν ότι ένας πύραυλος έπληξε κατοικημένη περιοχή, αν και πληροφορίες σχετικά με θύματα παραμένουν μη διαθέσιμες, ανέφερε το Tasnim.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τη νοτιοδυτική επαρχία Φαρς καθώς και το νησί Κις στον Κόλπο.

Στην επαρχία Φαρς, οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν μια περιοχή στα περίχωρα της πόλης Καζερούν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακούστηκαν δύο δυνατές εκρήξεις στο νησί Κις μετά από πυραυλική επίθεση. Το πρακτορείο επικαλέστηκε τις αρχές που δήλωσαν ότι οι λειτουργίες στο αεροδρόμιο του νησιού και οι υπηρεσίες επιβατικών πορθμείων παραμένουν ανεπηρέαστες.

Άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια στο Κεσμ

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB του Ιράν ανέφερε ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια μετά την αμερικανική επιδρομή σε ένα κτίριο κατοικιών στο Κεσμ.

Επικαλούμενο τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Χορμοζγκάν, το IRIB ανέφερε ότι το κτίριο στη συνοικία Τσα-Τάνγκο της πόλης Κεσμ «χτυπήθηκε από εχθρικά βλήματα» και ότι «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διάσωση των παγιδευμένων ατόμων με όλους τους διαθέσιμους πόρους».

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι δύο τραυματίες από το σημείο έχουν μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και απομάκρυνσης συντριμμιών συνεχίζονται στο σημείο.

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση μετά από σύντομη διακοπή στο Κεσμ

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως σε όλο το Κεσμ μετά από προσωρινή διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε από πυραυλική επίθεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής εταιρείας ηλεκτρισμού, τα συνεργεία επισκευής κατάφεραν να επιλύσουν με επιτυχία τη διακοπή, αν και όλο το προσωπικό παραμένει σε υψηλή επιφυλακή.

Το Tasnim ανέφερε ότι αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από το Κεσμ νωρίς σήμερα το πρωί, εκτοξεύοντας πολλαπλούς πυραύλους σε τοποθεσίες σε όλο το νησί.

Ακούστηκαν εκρήξεις σε Μπουσέρ και Μπαντάρ Αμπάς

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB του Ιράν ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας.

Το δίκτυο ανέφερε επίσης ότι δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στην επαρχία Χορμοζγκάν και ότι «παρόμοιοι ήχοι» ακούστηκαν στα νησιά Άμπου Μούσα, Κις και Κεσμ.

Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην επαρχία Χουζεστάν

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αρκετές τοποθεσίες στην Αχβάζ, στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν, με αναφορές για διακοπές ρεύματος σε ορισμένα μέρη της πόλης, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Τουλάχιστον επτά τοποθεσίες στην πόλη επλήγησαν, πρόσθεσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Ανέφερε επίσης ότι εκρήξεις ακούστηκαν στις πόλεις Σαντέγκαν, Αρβαντκενάρ και Αμπαντάν στην επαρχία Χουζεστάν.

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB επικαλέστηκε έναν αναπληρωτή υπουργό ασφαλείας στην επαρχία Χουζεστάν ο οποίος δήλωσε ότι «ορισμένες τοποθεσίες στο Αμπαντάν» έχουν γίνει στόχος αμερικανικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της επαρχίας Χορμοζγκάν τον οποίο επικαλέστηκε το IRIB, δεν έχουν σημειωθεί επιθέσεις στην πόλη Σιρίκ.

Αντίποινα

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με σκληρά αντίποινα, μετά την αναχαίτιση της ιρανικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή την Τρίτη, διαμηνύοντας ότι η Τεχεράνη «θα υποστεί βαρύ πλήγμα».

«Θα τους συντρίψουμε», «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα υποστούν βαρύ πλήγμα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο Fox News το πρωί της Τετάρτης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν στη διάθεσή τους μόλις λίγα λεπτά για να αντιδράσουν στην αιφνιδιαστική επίθεση του Ιράν και κατάφεραν να καταρρίψουν τους πυραύλους προτού φτάσουν στους στόχους τους. Πρόσθεσε ότι παρακολούθησε βίντεο στο οποίο Αμερικανοί στρατιωτικοί μετέδιδαν σε πραγματικό χρόνο τις συντεταγμένες των πυραύλων κατά τη διάρκεια της αναχαίτισης.

CENTCOM: Ολοκληρώσαμε ένα «ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν»

Δύο ώρες περίπου μετά την έναρξη των Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα «ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν».

Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι τα μέσα της έπληξαν δεκάδες στόχους του IRGC στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων «στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων».

Η CENTCOM δήλωσε επίσης ότι οι επιθέσεις στόχευαν στην «περαιτέρω μείωση των απειλών που θέτουν το Ιράν και οι αντιπρόσωποί του στις αμερικανικές δυνάμεις, την εμπορική ναυτιλία και τις γειτονικές χώρες του Κόλπου» και πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί που έχουν αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή στην περιοχή «παραμένουν σε εγρήγορση, συγκεντρωμένοι, θανατηφόροι και έτοιμοι».

Πηγή: skai.gr

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