Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του ΙΕΑ για μείωση της εξάρτησης από το Ορμούζ

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), Φατίχ Μπιρόλ, πρότεινε την κατασκευή ενός νέου αγωγού πετρελαίου που θα συνδέει τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βασόρας στο Ιράκ με τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Τουρκίας στη Μεσόγειο, στο Τζεϊχάν, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται την τουρκική εφημερίδα Hürriyet.

«Πιστεύω ότι ένας αγωγός Βασόρας–Τζεϊχάν θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά ελκυστικός και ένα πολύ σημαντικό έργο τόσο για το Ιράκ όσο και για την Τουρκία, αλλά και για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής, ειδικά από την οπτική της Ευρώπης», δήλωσε ο Μπιρόλ σε συνέντευξή του στη Hürriyet που δημοσιεύθηκε την Κυριακή. «Πιστεύω επίσης ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης μπορεί να ξεπεραστεί. Τώρα είναι ακριβώς η κατάλληλη στιγμή», πρόσθεσε.

Το Ιράν επέβαλε εκ νέου περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ το Σάββατο, λιγότερο από 24 ώρες αφότου η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει ότι η θαλάσσια οδός είναι ανοιχτή για εμπορικά πλοία. Αρκετά δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου άλλαξαν πορεία ενώ βρίσκονταν καθ’ οδόν προς την περιοχή, μετά από προειδοποίηση των ιρανικών αρχών ότι το στρατηγικής σημασίας πέρασμα είχε και πάλι κλείσει για τη ναυσιπλοΐα.

Το Ιράκ βασίζεται στο Στενό του Ορμούζ για τις εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι της Βασόρας στον Περσικό Κόλπο, όπου βρίσκονται από τα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως, περίπου 90 δισ. βαρέλια, και από όπου προέρχεται περίπου το 90% των ιρακινών εξαγωγών πετρελαίου, δήλωσε ο Μπιρόλ στη Hürriyet.

«Το βάζο έχει ήδη σπάσει μία φορά και είναι πολύ δύσκολο να επιδιορθωθεί», δήλωσε ο Μπιρόλ, αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ. Ένας νέος πετρελαιαγωγός «είναι αναγκαιότητα για το Ιράκ και μια ευκαιρία για την Τουρκία. Είναι επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού. Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως στρατηγικό έργο». Για ένα τέτοιο έργο, η Τουρκία και το Ιράκ πρέπει να καταλήξουν σε μια συμφωνία, «κάτι που πιστεύω ότι είναι εφικτό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η εξασφάλιση χρηματοδότησης για το έργο θα μπορούσε επίσης να τύχει ευρωπαϊκής στήριξης. Η Τουρκία έχει ήδη προτείνει την επέκταση του πετρελαιαγωγού Τουρκίας–Ιράκ, που συνδέει το Τζεϊχάν με τα κοιτάσματα πετρελαίου του Κιρκούκ στον βορρά, προς τον νότο, στο πλαίσιο προσπαθειών για τη δημιουργία ενός εμπορικού διαδρόμου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος θα εκτείνεται από το λιμάνι Φάου στη νότια ιρακινή επαρχία της Βασόρας έως την Τουρκία στον βορρά. Η Τουρκία έχει αναδειχθεί σε πιο βιώσιμη επιλογή, καθώς ο πόλεμος Ισραήλ–Χαμάς έχει «παγώσει» την πρόοδο στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), ένα έργο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και προβλέπει τη δημιουργία σιδηροδρομικών συνδέσεων στην Αραβική Χερσόνησο, σημειώνει το Bloomberg. Με τις επιθέσεις των Χούθι να διαταράσσουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και τη γενικότερη αστάθεια στην περιοχή να εντείνεται, το σχέδιο IMEC έχει ουσιαστικά «παγώσει», καταλήγει το Bloomberg.

Πηγή: skai.gr

