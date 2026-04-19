Τραμπ: Αυθόρμητες απειλές και αναρτήσεις για το Ιράν – Φώναζε επί ώρες για τους καταρριφθέντες πιλότους

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν με πρόχειρο τρόπο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των συμβούλων του, ενώ επιδίωκε μια εκεχειρία για να αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο Τραμπ εστίαζε σε τακτικά μεγέθη, όπως ο αριθμός των ιρανικών στόχων που καταστράφηκαν, και απολάμβανε να βλέπει βίντεο με θεαματικές εκρήξεις στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όταν έμαθε ότι δύο Αμερικανοί πιλότοι καταρρίφθηκαν πάνω από το Ιράν, ο Τραμπ φώναζε στους συνεργάτες του «για ώρες», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η ομάδα του τον κράτησε μακριά από το κέντρο επιχειρήσεων, επειδή «πίστευαν ότι η ανυπομονησία του δεν θα ήταν χρήσιμη», σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Αφού ο δεύτερος πιλότος διασώθηκε στο πλαίσιο μιας δραματικής αμερικανικής επιχείρησης, ο Τραμπ εξαπέλυσε μια σειρά απειλών στο Truth Social. Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, ο Τραμπ έγραψε: «Ανοίξτε το γαμ@@@ το Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα βιώσετε την κόλαση», και έκλεισε με τη φράση «Δόξα στον Αλλάχ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές επικοινώνησαν εκείνη την ημέρα με τον Λευκό Οίκο, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη χρήση χυδαίας γλώσσας και ενός μουσουλμανικού ρητού από τον πρόεδρο την ημέρα του Πάσχα.

Ο Τραμπ φέρεται να είπε σε έναν σύμβουλό του ότι σκέφτηκε ο ίδιος την αναφορά στον Αλλάχ, προκειμένου να τρομάξει τους Ιρανούς και να τους φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δίνοντας την εντύπωση ότι είναι ασταθής.

Η απειλή του ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε», που εξέφρασε λίγες μέρες αργότερα, έγινε επίσης αυθόρμητα, χωρίς συντονισμό με τους συμβούλους του, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης, και αποτέλεσε μια ακόμη κίνηση του Τραμπ με στόχο να τρομάξει τους Ιρανούς και να τους πείσει να αποδεχθούν μια συμφωνία.

Σύμφωνα με την έκθεση, ένας από τους κύριους λόγους για την προθυμία του Τραμπ να καταλήξει σε συμφωνία με τους Ιρανούς είναι η οικονομική πίεση που προκάλεσε το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εξέφρασαν την έκπληξή τους για το πόσο γρήγορα και εύκολα κατάφεραν οι Ιρανοί να κλείσουν τη θαλάσσια οδό.

Σύμφωνα με τη WSJ, ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την έκπληξή του για το πόσο εύκολα «κάποιος με ένα drone» μπορεί να κλείσει το Στενό του Ορμούζ.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών του ενεργειακού τομέα εξέφρασαν τις ανησυχίες τους στον υπουργό Ενέργειας του Τραμπ, Κρις Ράιτ, και στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, σχετικά με τις επιπτώσεις του κλεισίματος του Ορμούζ στην αγορά ενέργειας, κάτι που φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις του Τραμπ.

Οι συχνές τηλεφωνικές συνεντεύξεις του Τραμπ με τον Τύπο φέρεται επίσης να μην έχουν γίνει σε συντονισμό με την ομάδα επικοινωνίας του, η οποία τον είχε συμβουλεύσει να περιορίσει τις εμφανίσεις του στα ΜΜΕ λόγω των αντιφατικών μηνυμάτων που έδινε. Τους άκουσε για λίγο, αλλά στη συνέχεια επανήλθε στην καθημερινή επικοινωνία με πολλά μέσα ενημέρωσης.

Οι κορυφαίοι σύμβουλοί του τον πίεζαν να προχωρήσει σε μια ομιλία, αλλά ο Τραμπ ήταν επιφυλακτικός, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Τι θα έλεγε; Δεν μπορούσε να κηρύξει νίκη. Δεν ήξερε πού θα κατέληγε η κατάσταση, αναφέρει η WSJ. Τελικά, προέβη σε ομιλία την 1η Απριλίου, αλλά δεν διευκρίνισε πώς θα τελείωνε ο πόλεμος ούτε κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά την υποστήριξη.

Καθώς πλησίαζε η προθεσμία που είχε θέσει ο Τραμπ στο Ιράν να αποδεχθεί συνομιλίες, ή διαφορετικά να βιώσει την «καταστροφή του πολιτισμού του», ο ίδιος φέρεται να ήταν επικεντρωμένος σε άλλα ζητήματα, σύμφωνα με συνεργάτες του, όπως μια εκλογική αναμέτρηση στην Ιντιάνα, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, η τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα. Σε ό,τι αφορά το Ιράν, φέρεται να ζήτησε από στενούς συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, να πιέσουν απλώς την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο Τραμπ προσπάθησε να στρέψει την προσοχή σε έργα που τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, όπως η ανακαίνιση της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου και η 250ή επέτειος της αμερικανικής ανεξαρτησίας, σύμφωνα με συνεργάτες του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.