Η Ένωση Ισραηλινών Δημοσιογράφων καταδίκασε την «προβληματική και ανησυχητική» έφοδο του ισραηλινού στρατού (Israel Defence Forces -- IDF) στα γραφεία του Al Jazeera στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την επίδοση μιας διαταγής κλεισίματος διάρκειας 45 ημερών.

«Το κλείσιμο έγινε με στρατιωτική εντολή, με βάση απόρρητη γνωμοδότηση, και δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε τι κρύβεται πίσω από την απόφαση να κλείσουν τα γραφεία», αναφέρει η ανακοίνωση της ισραηλινής Ένωσης Δημοσιογράφων.

Η έφοδος βιντεοσκοπήθηκε και δημοσιεύτηκε επίσης από τις IDF «σε κάτι που φαίνεται να είναι ένα δημοσιοσχετίστικο τέχνασμα και τίποτα περισσότερο», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η Ένωση Ισραηλινών Δημοσιογράφων τονίζει ότι τέτοιες κινήσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται από τις πολιτικές αρχές, οι οποίες μπορούν να εγγυηθούν την εφαρμογή της δέουσας νομικής διαδικασίας, σημειώνοντας ότι η έφοδος «θα πρέπει να ανησυχεί κάθε δημοσιογράφο και κάθε πολίτη σε μια δημοκρατική χώρα».

Τα ξημερώματα της Κυριακής το Al Jazeera μετέδωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν έφοδο στο γραφείο του στη Ραμάλα, όπου επέδωσαν σε παρόντες εργαζομένους του δικαστική διαταγή η εγκατάσταση να κλείσει για 45 ημέρες.

Στρατιώτης είπε στον Παλαιστίνιο δημοσιογράφο Ουάλιντ αλ Ομάρι πως «υπάρχει απόφαση της δικαιοσύνης (του Ισραήλ, η οποία διατάσσει) να κλείσει το Αλ Τζαζίρα για 45 ημέρες», σκηνή που αναμετέδωσε απευθείας το καταριανό τηλεοπτικό δίκτυο. «Σας ζητώ να πάρετε όλες τις κάμερές σας και να αποχωρήσετε από το γραφείο αμέσως», πρόσθεσε ο στρατιώτης.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από το δίκτυο εικονίζονται στρατιωτικοί βαριά οπλισμένοι και με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Το Al Jazeera χαρακτήρισε χθες «εγκληματική» την έφοδο αυτή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στα γραφεία του στη Ραμάλα, λέγοντας ότι αυτή «δεν αποτελεί μονάχα μια επίθεση» εναντίον του, «αλλά μια προσβολή της ελευθερίας του Τύπου και των αξιών της δημοσιογραφίας».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το γραφείο του Al Jazeera στη Ραμάλα «χρησιμοποιείτο για υποκίνηση της τρομοκρατίας».

