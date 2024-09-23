Από νωρίς το πρωί σήμερα το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων στον νότιο Λίβανο εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χεζμπολάχ. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι τουλάχιστον 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν σήμερα Δευτέρα, μεταξύ των οποίων παιδιά, γυναίκες και γιατροί, από τα ισραηλινά πλήγματα.

«Περισσότερες από 300 θέσεις της Χεζμπολάχ έχουν πληγεί»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής σήμερα έχει πλήξει περισσότερες από 300 θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Περισσότερες από 300 θέσεις της Χεζμπολάχ έχουν πληγεί» από σήμερα το πρωί, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του. Νωρίτερα είχε δηλώσει πως από τις 06:30 ως τις 07:30 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) εξαπέλυσε περίπου 150 πλήγματα.

Πρόκειται για το πιο ευρύ κύμα αεροπορικών επιθέσεων εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, βάζοντας στο στόχαστρο ταυτόχρονα θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, την κοιλάδα Μπεκάα στα ανατολικά και σε βόρεια επαρχία κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

المشهد من بلدة أنصار pic.twitter.com/2H8jeMPTJG — Lebanon Trend (@LebanonTrend_) September 23, 2024

Απάντησε με ρουκέτες η Χεζμπολάχ

Νωρίς το μεσημέρι σειρήνες άρχισαν να ηχούν και πάλι σε περιοχές της κεντρικής και της Κάτω Γαλιλαίας, προειδοποιώντας για εισερχόμενες ρουκέτες από τον Λίβανο.

Ένα μπαράζ περίπου 35 ρουκετών εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο στην περιοχή Safed, λέει ο IDF.

Footage circulating on social media shows a barrage of rockets launched from Lebanon impacting next to a highway in northern Israel, close to several motorists. pic.twitter.com/IvWsDkd56O — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 23, 2024

Σύμφωνα με τον στρατό, αρκετοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν από αντιαεροπορικές άμυνες, ενώ άλλοι έπληξαν ανοιχτές περιοχές και κοντά στην κοινότητα Αμιάντ.

Ξεχωριστά, ένα βλήμα που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο στην περιοχή Elkosh στην Άνω Γαλιλαία έπληξε μια ανοιχτή περιοχή, λέει ο IDF.

Στην Κάτω Γαλιλαία ένας Ισραηλινός τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα των ρουκετών.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ την τελευταία ώρα αναφέροντας σε ανακοίνωσή της ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες σε στρατιωτικές βάσεις κοντά στο Σαφέντ, καθώς και σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στην αμυντική εταιρεία Rafael κοντά στη Χάιφα.

Λιβανέζοι εγκαταλείπουν τις περιοχές που επλήγησαν από το Ισραήλ

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν Λιβανέζους κατοίκους να φεύγουν από περιοχές στα νότια της χώρας που πλήττονται από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Νωρίτερα σήμερα ο Ισραηλινός Στρατός προειδοποίησε τους αμάχους να φύγουν από τις περιοχές που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για την αποθήκευση όπλων. Κάτοικοι έλαβαν κλήσεις από λιβανέζικο αριθμό που τους καλούσε να απομακρυνθούν αμέσως σε απόσταση 1 χλμ από κάθε θέση που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ, ανέφερε ρεπόρτερ του Reuters στο νότο, ο οποίος έλαβε την κλήση.

לבנונים עוזבים את נבטיה בדרום לבנון בעקבות התקיפות האינטנסיביות של חיל האוויר pic.twitter.com/ZCE7TN3aLn — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) September 23, 2024

Ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου Ζιάντ Μακάρι είπε ότι το υπουργείο του είχε λάβει παρόμοια κλήση με εντολή να εκκενωθεί το κτίριο, αλλά είπε ότι το υπουργείο δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. «Πρόκειται για ψυχολογικό πόλεμο», είπε ο Μάκαρι στο Reuters.

Πρωθυπουργός Λιβάνου: Το Ισραήλ έχει ένα «σχέδιο καταστροφής» της χώρας

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατήγγειλε σήμερα ότι το Ισραήλ έχει καταρτίσει ένα «σχέδιο καταστροφής» της χώρας.

«Η συνεχιζόμενη ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου είναι ένας πόλεμος εξόντωσης από κάθε άποψη, ένα σχέδιο καταστροφής με στόχο την εξάλειψη των λιβανέζικων χωρών και πόλεων», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Μικάτι.

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός ζήτησε εξάλλου από «τον ΟΗΕ και τη Γενική Συνέλευση καθώς και από τις χώρες με επιρροή (…) να αποτρέψουν την επίθεση».

Πηγή: skai.gr

