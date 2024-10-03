Τρεις νέες ισραηλινές επιδρομές έπληξαν σήμερα το μεσημέρι τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, μετά από μια νύχτα έντονων ισραηλινών βομβαρδισμών, μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν τοποθεσίες πληροφοριών και επικοινωνιών της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου Βηρυτό όπως ανακοίνωσε ο στρατός.

Οι IDF λένε ότι οι στόχοι περιελάμβαναν στελέχη στο τμήμα πληροφοριών, εξοπλισμό επιτήρησης, αρχηγεία και άλλες υποδομές.

«Εχθρικά αεροπλάνα εξαπέλυσαν τρία πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού», σύμφωνα το πρακτορείο.

Η στιγμή των επιδρομών

לפני זמן קצר, מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אגף המודיעין, תקפו מטרות של מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות, בהן פעילי היחידה, אמצעי איסוף, מפקדות ותשתיות נוספות>> pic.twitter.com/8Rqfr0f1wz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 3, 2024

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε στήλες καπνού να υψώνονται από την πληγείσα περιοχή.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ είπε ότι πυροδότησε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων που διείσδυσαν σε χωριό του νότιου Λιβάνου.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους περισσότερων από 20 πόλεων στο νότιο Λίβανο να εκκενώσουν αμέσως τα σπίτια τους την Πέμπτη, καθώς συνέχιζε την εισβολή μετά τις χειρότερες απώλειές του, σε έναν χρόνο μάχης με την ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η έκκληση για εκκένωση από τις νότιες πόλεις περιελάμβανε την πρωτεύουσα της επαρχίας Ναμπατιέχ, υποδηλώνοντας ότι επίκειται μια άλλη ισραηλινή επιχείρηση που αποσκοπεί στην περαιτέρω αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ, το οποίο μάχεται με τη Χαμάς στη Γάζα για σχεδόν ένα χρόνο, έστειλε τα στρατεύματά του στο νότιο Λίβανο μετά από δύο εβδομάδες έντονων αεροπορικών επιδρομών, κλιμακώνοντας την ένταση.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Ισραήλ βομβάρδισε το κέντρο της Βηρυτού, μία επίθεση που σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου σκότωσε 9 ανθρώπους.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν μια τεράστια έκρηξη, η οποία σύμφωνα με πηγή ασφαλείας είχε στόχο ένα κτίριο στην περιοχή Μπαχούρα, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το κοινοβούλιο, το πιο κοντινό χτύπημα του Ισραήλ στο κέντρο της πόλης.

"Άλλη μια άγρυπνη νύχτα στη Βηρυτό. Μετρώντας τις εκρήξεις που τρέμουν την πόλη. Χωρίς προειδοποιητικές σειρήνες. Χωρίς να γνωρίζουμε τι θα ακολουθήσει. Μόνο αυτή η αβεβαιότητα βρίσκεται μπροστά. Το άγχος και ο φόβος είναι πανταχού παρόντες", δήλωσε στην πλατφόρμα X η ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ στο Λίβανο, Jeanine Hennis-Plasschaert την Πέμπτη.

Οργάνωση πολιτικής άμυνας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ είπε ότι 7 από το προσωπικό της, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί, σκοτώθηκαν στην επίθεση στη Βηρυτό, την οποία το Ισραήλ είπε ότι ήταν μια «ακριβής» αεροπορική επιδρομή.

Το Ισραήλ είπε επίσης ότι στόχευσε ένα δημοτικό κτίριο στην πόλη Bint Jbeil του νότιου Λιβάνου σκοτώνοντας 15 μέλη της Χεζμπολάχ, ενώ περισσότεροι από 12 ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν επίσης το νότιο προάστιο της Dahiyeh, όπου σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα την περασμένη εβδομάδα.

Οκτώ Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε χερσαίες μάχες την Τετάρτη στο νότιο Λίβανο, καθώς οι δυνάμεις του έπεσαν στον βόρειο γείτονά του.

Καθώς πιέζει προς τον νότιο Λίβανο, το Ισραήλ εξετάζει επίσης τις επιλογές του για αντίποινα εναντίον του μεγάλου εχθρού του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

