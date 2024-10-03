Ο υπουργός Οικονομικών και αρχηγός των Φιλελευθέρων (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο ο κυβερνητικός συνασπισμός να μην εξαντλήσει τη θητεία του, λόγω των εσωτερικών προβλημάτων του.

«Η σταθερότητα είναι υψίστης σημασίας για την Γερμανία. Αλλά κάποια στιγμή μια κυβέρνηση είναι επίσης πιθανό να αποτελεί μέρος του προβλήματος. Και μια κυβέρνηση πρέπει πάντα να αναρωτιέται εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής», δήλωσε ο κ. Λίντνερ στο πόντκαστ του ιστολογίου «Table.Briefings».

Ο υπουργός πάντως δεν θεωρεί ότι οι πρόσφατες ήττες του κόμματός του στις κρατιδιακές εκλογές της Θουριγγίας, της Σαξονίας και του Βρανδεμβούργου συνιστούν λόγο αποχώρησης του FDP από τον κυβερνητικό συνασπισμό. «Βρισκόμαστε στην κυβέρνηση για να μπλοκάρουμε τους άλλους. Αλλά οι ψηφοφόροι μας μου λένε ότι η κυβέρνηση ασκεί υπερβολικά περισσότερο πράσινη και σοσιαλιστική πολιτική παρά φιλελεύθερη. Το πρόγραμμα και οι αξίες του FDP δεν είναι το πρόβλημα», τόνισε. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Λίντνερ δήλωσε και ότι θα επιδιώξει να τεθεί ο ίδιος επικεφαλής του εκλογικού αγώνα του FDP. «Εξακολουθώ να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου για να ηγηθώ και να πετύχω ένα καλό αποτέλεσμα στις ομοσπονδιακές εκλογές», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον υπό επεξεργασία προϋπολογισμό, ο Κρίστιαν Λίντνερ ξεκαθάρισε ότι θα τηρηθούν τόσο το «φρένο χρέους» όσο και οι ευρωπαϊκοί κανόνες για το χρέος, ενώ υποστήριξε ότι υπάρχει επαρκής δυνατότητα ανακατανομής στον προϋπολογισμό. «Όταν βλέπω πόσα δισεκατομμύρια ευρώ πρέπει να ξοδέψουμε για τις συνέπειες της παράτυπης μετανάστευσης στο κράτος πρόνοιας ή στα επιδόματα… μιλάμε για δισεκατομμύρια…», δήλωσε.

Στο εσωτερικό του FDP υπάρχουν πάντως φωνές υπέρ της αποχώρησης του κόμματος από τον κυβερνητικό συνασπισμό, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές επιδόσεις στις κρατιδιακές εκλογές, με ποσοστά από 0,8% έως 1,1%. Ο αντιπρόεδρος Βόλφγκανγκ Κουμπίκι έδωσε μάλιστα στην κυβέρνηση χρόνο ζωής «το πολύ έως το τέλος του έτους».

Πρόσφατα όμως και η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ προειδοποίησε για τον κίνδυνο διάλυσης του κυβερνητικού συνασπισμού, ειδικά μετά την παραίτηση της ηγεσίας των Πρασίνων λόγω των δυσμενών αποτελεσμάτων στις κρατιδιακές εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

