Τουρκία: Εξετάζει σενάριο επίθεσης από το Ισραήλ

Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας απάντησαν σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να μετατραπεί σε έναν περιφερειακό πόλεμο η ένταση που προέκυψε μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο και τα πυραυλικά πλήγματα του Ιράν στο Ισραήλ, δείχνοντας ότι εξετάζουν σενάριο επίθεσης από το Τελ Αβίβ.

«Ως υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις στην περιοχή μας και στον κόσμο όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας, τις αξιολογούμε με μια πολυδιάστατη στρατηγική ασφάλειας και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Οι απάνθρωπες επιθέσεις του Ισραήλ, οι οποίες αγνοούν το διεθνές δίκαιο, συνεχίζουν να απειλούν τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια και περιφερειακή σταθερότητα. Στο σημείο που βρισκόμαστε έχει αποδειχθεί το πόσο δίκαιη είναι η ανησυχία μας για το ότι οι ισραηλινές επιθέσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στη Γάζα, αλλά και πως θα εξαπλωθούν σε όλη την περιοχή. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας είναι ικανές να εξαλείψουν όλες τις απειλές και τους κινδύνους που στρέφονται ή θα μπορούσαν να στραφούν εναντίον της επιβίωσής μας».

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «μετά την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, η ισραηλινή κυβέρνηση υποκινούμενη από την αυταπάτη της Γης της Επαγγελίας, θα βάλει στο στόχαστρο την πατρίδα μας. Η κατοχή, η τρομοκρατία και η επιθετικότητα είναι ακριβώς δίπλα μας. Απέναντι μας δεν έχουμε ένα κράτος που δεσμεύεται από το δίκαιο, αλλά μια δολοφονική αγέλη που τρέφεται με αίμα και ευδοκιμεί στην κατοχή».

Εξάλλου, ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (MSB), κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Τύπου στο υπουργείο δήλωσε ότι «ο αγώνας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TSK) ενάντια στην τρομοκρατία συνεχίζεται με αποφασιστικότητα».



Πηγή: skai.gr

