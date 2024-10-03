Ισραήλ: «Σύντομα» τα αντίποινα στις ιρανικές επιθέσεις

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ εξετάζει τις επιλογές που έχει, και «δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια» αφότου το Ιράν εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεσή του στη χώρα, διεμήνυσε στο CNN ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Ντάνι Ντάνον.



«Αυτό που συνέβη ήταν μια άνευ προηγουμένου (ιρανική) αντίδραση, και όπως είπα σήμερα (Τετάρτη) στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι θα είναι μια πολύ σκληρή, επώδυνη απάντηση. Θα πραγματοποιηθεί σύντομα» ξεκαθάρισε ο Ισραηλινός διπλωμάτης.



Το Ιράν εκτόξευσε περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους σε ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους, σημαίνοντας συναγερμό σε όλο το Ισραήλ και ενεργοποιώντας τα εξελιγμένα αμυντικά συστήματα της χώρας.



«Νομίζω ότι γνωρίζουν ότι έχουμε τις δυνατότητες να φτάσουμε σε οποιονδήποτε προορισμό στη Μέση Ανατολή, και είναι στο χέρι μας να αποφασίσουμε πώς θα το κάνουμε και τι θα στοχεύσουμε».



Ερωτηθείς εάν το Ισραήλ ακούει το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δεν πρέπει να στοχοποιηθούν στην επικείμενη απάντηση του Ισραήλ, ο Ντάνον είπε: «Θα πρέπει να είναι ευθύνη των ΗΠΑ και άλλων δυτικών δημοκρατιών να εμποδίσουν το Ιράν να επιτύχει πυρηνικές δυνατότητες, διαφορετικά θα να είναι πολύ αργά».



Ο Ντάνον είπε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να δει κλιμάκωση ή πόλεμο, αλλά επέμεινε ότι θα απαντήσει στις μεγάλης κλίμακας ιρανικές εκτοξεύσεις πυραύλων.



«Αλλά θα πρέπει να δώσουμε μια καλά υπολογισμένη απάντηση, γιατί δεν θέλουμε να δούμε ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν. Και πιστέψτε με, επίσης δεν θέλουν να δουν κάτι τέτοιο. Έχουμε δείξει τις δυνατότητές μας όταν πολεμήσαμε τη Χαμάς στη Γάζα και πολεμάμε τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Θα πρέπει να δουν τι συνέβη στη Βηρυτό και στη Γάζα πριν ξεκινήσουν έναν πόλεμο μαζί μας» προειδοποίησε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 85 τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα της Τετάρτης σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ανακοίνωσε αργά το βράδυ το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, ενώ τις πρωινές ώρες σε νέο ισραηλινό πλήγμα σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και οχτώ τραυματίστηκαν.

«Όχι» Μπάιντεν σε ισραηλινή επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Να αποτρέψει μία πιθανή επίθεση του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προσπαθεί με κάθε τρόπο ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε με έμφαση ότι είναι κάθετα αντίθετος στο ενδεχόμενο μίας ισραηλινής επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συζητήσουν με το Ισραήλ τον τρόπο αντίδρασης στην πυραυλική επίθεση του Ιράν, το βράδυ της Τρίτης.

Δήλωσε επίσης, ότι με όλα τα ,μέλη της G7, με τα οποία συνομίλησε, συμφωνούν ότι το δεν πρέπει να χτυπηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι «το Ιράν βρίσκεται πολύ εκτός πορείας».

Τόνισε, δε, ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, θα έχει συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ΗΠΑ, εξετάζεται το ενδεχόμενο να «απαντήσουν» ξεχωριστά στο Ιράν, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη ότι δεν θα γίνουν ανεκτές άλλες επιθετικές ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.