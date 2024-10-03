Η επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο έχει ωθήσει τους πολιτικούς της χώρας να εντείνουν τις προσπάθειές τους να καλυφθεί η θέση του προέδρου, που παραμένει κενή εδώ και δύο χρόνια, και να ξεπεραστεί η παράλυση του κράτους.

Ο Λίβανος δεν έχει πρόεδρο ή κυβέρνηση με πλήρεις εξουσίες από τον Οκτώβριο του 2022 λόγω εσωτερικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων για την εξουσία, στις οποίες η Χεζμπολάχ παίζει σημαντικό ρόλο.

Ο τελευταίος πρόεδρος του Λιβάνου, ο Μισέλ Αούν, ήταν πρώην διοικητής του στρατού και πολιτικός σύμμαχος της Χεζμπολάχ.

Υψηλόβαθμος Δυτικός διπλωμάτης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του δήλωσε ότι δυτικά και αραβικά κράτη πιέζουν τους πολιτικούς του Λιβάνου να εκλέξουν πρόεδρο, ενώ πρόσθεσε ότι είναι προς το συμφέρον και της Χεζμπολάχ να επιλυθεί το ζήτημα, ώστε το κράτος να αναλάβει μεγαλύτερο “βάρος” εν μέσω της τρέχουσας κρίσης με το Ισραήλ.

Σκληρές διαπραγματεύσεις χριστιανών και μουσουλμάνων

Την ώρα που η Χεζμπολάχ προσπαθεί να ανακάμψει από τον θάνατο του Χασάν Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα, το ζήτημα του προέδρου επανήλθε στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα όταν ο σιίτης πρόεδρος του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, σύμμαχος του σιιτικού κινήματος, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει ευελιξία στο θέμα και δηλώνοντας στον Λιβανέζο πρωθυπουργό, Νατζίμπ Μικάτι, ότι στηρίζει την εκλογή ενός προέδρου που δεν αποτελεί “πρόκληση” για κανέναν.

Μαζί με τους συμμάχους του, το σιιτικό κίνημα επέμενε να αναλάβει την προεδρία, στην οποία εκλέγεται Μαρωνίτης χριστιανός, ο χριστιανός σύμμαχός του Σουλεϊμάν Φραντζίε.

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε στο Reuters ότι το κίνημα έχει αναθέσει στον Μπέρι να διαπραγματευθεί εκ μέρους του το θέμα του προέδρου.

Ο πρόεδρος εκλέγεται από το κοινοβούλιο. Ωστόσο αυτή τη στιγμή κανένας συνασπισμός δεν διαθέτει αρκετές έδρες για να επιβάλει την επιλογή του, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται να υπάρξει συμφωνία μεταξύ αντίπαλων μπλοκ για να εκλεγεί ένας υποψήφιος.

Μετά τη συνάντηση που είχε χθες Τετάρτη με τον Μπέρι και τον επικεφαλής των Δρούζων Ουάλιντ Τζουμπλάτ ο Μικάτι – σουνίτης-- διάβασε κοινή τους ανακοίνωση η οποία ζητούσε τη συναινετική εκλογή «ενός προέδρου που θα καθησυχάσει τους πάντες και θα άρει οποιαδήποτε ανησυχία».

Στην ανακοίνωση δεν αναφερόταν κανένα όνομα υποψήφιου προέδρου.

Το χριστιανικό κόμμα Λιβανέζικων Δυνάμεων, ένθερμος αντίπαλος της Χεζμπολάχ, ζήτησε τη Δευτέρα να εκλεγεί πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος «το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του μόνο του», μια έμμεση κατηγορία για το τεράστιο οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ.



Πηγή: skai.gr

