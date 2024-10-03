Τεχεράνη: «Προκατειλημμένη και ανεύθυνη» η ανακοίνωση των G7 εναντίον μας

«Προκατειλημμένη και ανεύθυνη» χαρακτήρισε η Τεχεράνη την κοινή δήλωση της Ομάδας των Επτά (G7) που καταδικάζει την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ.

Το Ιράν εκτόξευσε 200 πυραύλους κατά του Ισραήλ την Τρίτη σε αντίποινα για τις δολοφονίες ανώτατων αξιωματούχων της Χαμάς και της Χεζμπολάχ όπως ο Χασάν Νασράλα και για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τον Λίβανο.

Ο Αμπάς Νιφορουσάν, αναπληρωτής διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σκοτώθηκε επίσης στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό πριν από μια εβδομάδα που σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Στην κοινή τους δήλωση την Τετάρτη, οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7) καταδίκασαν την επίθεση της Τεχεράνης. Εξέφρασαν «έντονη ανησυχία» για την κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά ξεκαθάρισαν ότι μια διπλωματική λύση εξακολουθεί να είναι βιώσιμη και μια σύγκρουση σε ολόκληρη την περιοχή δεν είναι προς το συμφέρον κανενός.

«Ο εκπρόσωπος του (ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών) επεσήμανε τη μεγάλη ευθύνη των χωρών της G7, ιδίως των Ηνωμένων Πολιτειών, για την αύξηση της ανασφάλειας και της αστάθειας στη Δυτική Ασία λόγω της εξοπλιστικής, οικονομικής και πολιτικής υποστήριξής τους προς το επιτιθέμενο μέρος (Ισραήλ)», ανέφερε η δήλωση του ιρανικού ΥΠΕΞ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.