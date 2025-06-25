Το εντυπωσιακό παλάτι και το εκλεκτό μενού στο δείπνο του ΝΑΤΟ

Χθες το βράδυ, στην επίσημη κατοικία του βασιλιά Γουλιέλμου-Αλέξανδρου (Willem-Alexander) και της βασίλισσα Μάξιμα , το μεγαλοπρεπές Παλάτι Huis ten Bosch στη Χάγη, έγινε το επίσημο δείπνο των ηγετών που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στην επιβλητική Αίθουσα Oranjezaal, περιτριγυρισμένοι από εντυπωσιακές φλαμανδικές τοιχογραφίες και έργα τέχνης, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι υπόλοιποι αρχηγοί κρατών – μελών της Συμμαχίας, απόλαυσαν τόσο τη διακόσμηση και την πολυτέλεια, όσο και ένα εκλεκτό μενού.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε εντυπωσιασμένος από την αίθουσα, καθώς πολλές φορές κοιτούσε γύρω του με θαυμασμό.

Περίπου 20 σεφ του παλατιού ετοίμασαν ένα δείπνο τριών πιάτων για τους 66 εκλεκτούς καλεσμένους του βασιλικού ζεύγους της Ολλανδίας.

Το μενού που απόλαυσαν οι παγκόσμιοι ηγέτες περιλάμβανε:

• Ορεκτικό: Ψημένο τόνο με καραμελωμένη κρούστα, συνοδευόμενο από μους από πίκλες Άμστερνταμ, σχοινόπρασο, κρέμα και τραγανά κρεμμυδάκια.

• Κυρίως πιάτο: Φιλέτο μοσχαριού με σάλτσα από μανιτάρια chanterelle, σπαράγγια και πατάτες pommes paolo.

• Επιδόρπιο: Τάρτα σοκολάτας με μαλακή καραμέλα, σπόρους τόνκα και σως βανίλιας.

Το μενού σερβιρίστηκε στο εντυπωσιακό σερβίτσιο 9 τεμαχίων Blossom Panache, με το χρυσό μονόγραμμα του βασιλιά πλαισιωμένο από μια χρυσή μπορντούρα ενώ οι καλεσμένοι απόλαυσαν τα ποτά του στο «Κρυστάλλινο Σερβίτσιο Γάμου», δώρο στον βασιλιά και τη βασίλισσα για τον γάμο τους το 2002.



Η επιβλητική αίθουσα Oranjezaal (αλλιώς Πορτοκαλί Αίθουσα) σχεδιάστηκε προς τιμήν του κυβερνήτη Φρέντερικ Χέντρικ, ο οποίος διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην Ειρήνη της Μίνστερ που υπεγράφη το 1648, τερμάτισε τον Ογδονταετή Πόλεμο και αναγνώρισε την Ολλανδική Δημοκρατία ως κυρίαρχο κράτος.

Η αίθουσα αυτή είχε φιλοξενήσει αντίστοιχο διεθνές γεγονός και το 1899, την Πρώτη Διεθνή Διάσκεψη Ειρήνης.



