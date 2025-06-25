Λογαριασμός
Μεντβέντεφ: Η ΕΕ αποτελεί μια γνήσια απειλή για τη Μόσχα

Όπως είπε η ΕΕ έχει εξελιχθεί σε έναν καλόπιστο εχθρό της Ρωσίας, αλλά πρόσθεσε ότι η διμερής συνεργασία με ορισμένα μεμονωμένα κράτη πρέπει να συνεχιστεί

Ντμίτρι Μεντβέντεφ

«Πυρά» κατά της ΕΕ εξαπέλυσε ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ είναι ένας γνήσιος εχθρός της Ρωσίας και μια άμεση απειλή για τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΕ έχει εξελιχθεί σε έναν καλόπιστο εχθρό της Ρωσίας, αλλά πρόσθεσε ότι η διμερής συνεργασία μεταξύ της Μόσχας και ορισμένων μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ θα πρέπει να συνεχιστεί.

Επισήμανε παράλληλα, ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να γίνει μέλος της ΕΕ. 

