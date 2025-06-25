Γάζα: Η Χαμάς λέει ότι οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι επαφές της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης με τους μεσολαβητές, με στόχο μια κατάπαυση πυρός με το Ισραήλ, δεν σταμάτησαν ποτέ και έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες.

«Οι επαφές μας με τους Αιγύπτιους και Καταριανούς αδελφούς μεσολαβητές δεν σταμάτησαν ποτέ και έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες», δήλωσε ο Τάχερ Αλ-Νούνου, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς. Ο πόλεμος στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς μαίνεται εδώ και πάνω από 20 μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.