Η πλειοψηφία των Αμερικανών διαφωνεί με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN που διενεργήθηκε από την SSRS, μετά τα πλήγματα.

Συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τα πλήγματα με ποσοστό 56% έναντι 44% που συμφωνούν, σύμφωνα με την έρευνα. Επίσης, οι περισσότεροι δεν εμπιστεύονται τις αποφάσεις του Τραμπ για τη χρήση βίας στο Ιράν, ενώ περίπου 6 στους 10 ανησυχούν ότι τα πλήγματα θα αυξήσουν την ιρανική απειλή για τις ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί αντιτίθενται στις επιθέσεις, ενώ οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι τις υποστηρίζουν, αν και οι νεότεροι υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων και οι ανεξάρτητοι που κλίνουν προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι πιο επιφυλακτικοί.

Η πλειοψηφία των ανεξάρτητων (60%) και των Δημοκρατικών (88%) αποδοκιμάζουν την απόφαση του Τραμπ για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Οι Ρεπουμπλικάνοι αντίθετα εγκρίνουν σε μεγάλο βαθμό (82%). Όμως μόλις το 44% των Ρεπουμπλικάνων εγκρίνει σθεναρά τις αεροπορικές επιδρομές, ποσοστό πολύ μικρότερο από την ομάδα των Δημοκρατικών που αποδοκιμάζουν σθεναρά (60%), γεγονός που ίσως αντανακλά το γεγονός ότι ορισμένοι στον συνασπισμό του Τραμπ είναι σε γενικές γραμμές δύσπιστοι απέναντι στις ενέργειές του.

Η πλειοψηφία, το 58% θεωρεί πως τα πλήγματα θα κάνουν το Ιράν να αποτελεί μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ, ενώ μόλις το 27% πιστεύει ότι θα μειώσει την απειλή.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς, το 55%, έχουν λίγη ή καθόλου εμπιστοσύνη πως ο Τραμπ ότι θα λάβει τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ στο Ιράν, ενώ το 45% δηλώνει ότι τον εμπιστεύεται μέτρια ή πολύ.

Και οι περισσότεροι - το 65% - λένε ότι θα πρέπει να απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική δράση, με το 21% να λέει ότι δεν θα πρέπει.

Η δυσπιστία για την κρίση του Τραμπ είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των Δημοκρατικών (88% των οποίων εκφράζουν λίγη ή καθόλου εμπιστοσύνη) και των ανεξάρτητων (62%), οι οποίοι επίσης σε γενικές γραμμές λένε ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να υποχρεωθεί να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική δράση στο Ιράν (88% των Δημοκρατικών και 67% των ανεξάρτητων αισθάνονται έτσι).

Οι Ρεπουμπλικάνοι εκφράζουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον πρόεδρο, αν και η εμπιστοσύνη αυτή είναι επίσης κάπως μετριοπαθής: Το 51% δηλώνει ότι τον εμπιστεύεται σε μεγάλο βαθμό ότι θα λάβει τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τη χρήση βίας έναντι του Ιράν και το 37% σε μέτριο βαθμό. Και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διχάζεται ως προς το αν ο Τραμπ θα έπρεπε να υποχρεωθεί να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου για περαιτέρω δράση, με το 39% να λέει ότι θα έπρεπε να υποχρεωθεί να το κάνει, το 38% ότι δεν θα έπρεπε και το 23% δεν είναι σίγουρο.

Αντίστοιχα, οι Αμερικανοί κάτω των 35 ετών αποδοκιμάσουν την στρατιωτική δράση κατά του Ιράν σε ποσοστό 68%.

Επίσης, το 68% των Αμερικανών είναι κατά της αποστολής χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, ενώ μόλις το 9% τάσσεται υπέρ. Το 23% δεν είναι σίγουρο.

Από την έρευνα φαίνεται πως ακόμη και εκείνοι που υποστηρίζουν τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν αντιτίθενται στην αποστολή χερσαίων στρατευμάτων.

Τέλος, το ποσοστό των Αμερικανών που δεν εκφράζουν γνώμη, υποδηλώνει ότι η κοινή γνώμη δεν έχει ακόμη κατασταλάξει πλήρως στον απόηχο μιας ταχέως εξελισσόμενης κατάστασης.

Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία, 8 στους 10, δηλώνουν ότι παρακολουθούν τις ειδήσεις σχετικά με τα αμερικανικά χτυπήματα τουλάχιστον κάπως στενά, μόνο το ένα τρίτο περίπου δηλώνει ότι παρακολουθεί και τις ειδήσεις πολύ στενά.



