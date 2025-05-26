Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι αγρότες της Γαλλίας προκειμένου να υποστηρίξουν μια πρόταση με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Οι αγρότες πάρκαραν τα τρακτέρ τους μπροστά από την Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας και οργάνωσαν οδοφράγματα σε όλη τη χώρα διαδηλώνοντας υπέρ της νομοθεσίας που θα διευκόλυνε την απόκτηση διοικητικής άδειας για την κατασκευή εγκαταστάσεων αναπαραγωγής και θα επέτρεπε την προσωρινή χρήση της ακεταμιπρίδης, ενός εντομοκτόνου που έχει απαγορευτεί στη Γαλλία από το 2018.

Το νομοσχέδιο πρόκειται να συζητηθεί στην Εθνοσυνέλευση σήμερα Δευτέρα, αλλά οι υποστηρικτές του δήλωσαν ότι τα πράσινα και τα αριστερά κόμματα προσπάθησαν να παρεμποδίσουν τις διαδικασίες προτείνοντας εκατοντάδες τροπολογίες στο κείμενο πριν από τη συζήτηση. Ο προτεινόμενος νόμος εγκρίθηκε από τη γαλλική Γερουσία τον Ιανουάριο και υποστηρίζεται από την υπουργό Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ.

Το νέο κύμα διαμαρτυριών οργανώθηκε από τα ισχυρά αγροτικά λόμπι FNSEA και Jeunes Agricultures, αν και ένα αριστερό συνδικάτο αγροτών αντιτίθεται σε αυτό.

Ο επικεφαλής της FNSEA, Αρνό Ρουσσώ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν μέχρι την Τετάρτη, αλλά παραδέχτηκε ότι θα είναι κυρίως συμβολικές.

«Ο στόχος δεν είναι να ενοχλήσουμε τους Γάλλους, αλλά να μεταφέρουμε το μήνυμα που στείλαμε πριν από ενάμιση χρόνο, ότι η γαλλική γεωργία κινδυνεύει», δήλωσε ο Ρουσσώ σε συνέντευξή του στο FranceInfo.

Ωστόσο, τα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης της Γαλλίας, ιδίως το France Unbowed και οι Πράσινοι, ανησυχούν ότι η γαλλική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση το παρακάνουν με τη στόχευση μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φυτοφαρμάκων, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις του περασμένου έτους.

Πιο ριζοσπαστικές αγροτικές οργανώσεις αναμένεται να βγουν στους δρόμους των Βρυξελλών την επόμενη εβδομάδα αντιτιθέμενες στους πράσινους κανόνες της ένωσης.

Πηγή: skai.gr

