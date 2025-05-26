Η παλαιστινιακή αντιπροσωπεία κέρδισε το δικαίωμα να υψώσει τη σημαία της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έπειτα από μια συμβολική νίκη σε σημερινή ψηφοφορία που ο απεσταλμένος της ευελπιστεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αναγνώριση εντός των Ηνωμένων Εθνών και πέραν από αυτά.

Η πρόταση, την οποία κατέθεσαν οι Κίνα, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες, στην ετήσια συνέλευση του Οργανισμού στη Γενεύη υπερψηφίστηκε με 95 ψήφους, τέσσερις κατά (Ισραήλ, Ουγγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Γερμανία) και 27 αποχές.

Το Ισραήλ επιχειρηματολόγησε κατά του ψηφίσματος του ΠΟΥ και ζήτησε ψηφοφορία. Ο βασικός σύμμαχός του, οι ΗΠΑ, που σκοπεύουν να αποχωρήσουν από τον ΠΟΥ, δεν συμμετείχαν.

«Είναι συμβολική και μεμονωμένη ενέργεια, αλλά και μια ένδειξη ότι είμαστε τμήμα μιας διεθνούς κοινότητας για τη βοήθεια σε υγειονομικές ανάγκες», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, ο Ιμπραήμ Χραϊσί.

«Ελπίζω σύντομα να αποκτήσουμε καθεστώς πλήρους μέλους στον ΠΟΥ και σε όλα τα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σε μια προφανή αναφορά στον καταστροφικό πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα, η αντιπρόσωπος του Λιβάνου, η Ράνα ελ Χούρι, είπε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δίνει μια «μικρή αχτίδα ελπίδας για τον γενναίο παλαιστινιακό λαό, τα δεινά του οποίου έχουν φθάσει σε μη ανεκτά επίπεδα».

Η σημερινή ψηφοφορία ακολουθεί το επιτυχημένο παλαιστινιακό αίτημα για ένταξη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο χρόνο και συντελείται στον απόηχο των ενδείξεων από την πλευρά της Γαλλίας για πιθανή αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Παρότι σχεδόν 150 χώρες έχουν αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, οι περισσότερες μεγάλες δυτικές χώρες και άλλες δυνάμεις δεν το έχουν πράξει - ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιαπωνία.

Η Γαλλία και η Ιαπωνία υπερψήφισαν την πρόταση ενώ η Βρετανία απείχε.

Πηγή: skai.gr

