Όλο και περισσότερες τροχαίες παραβάσεις διαπράττουν μέλη ξένων αποστολών στο Βερολίνο, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας.

Η αστυνομία του Βερολίνου κατέγραψε εντός του 2024 18.288 τροχαίες παραβάσεις - κατά μέσο όρο 50 την ημέρα - από μέλη ξένων αποστολών, τα οποία δεν διώκονται, καθώς καλύπτονται από το καθεστώς διπλωματικής ασυλίας.

Η αύξηση των παραβάσεων φθάνει στο 10% σε σύγκριση με το 2023.

«Πρωταθλητές» οι Σαουδάραβες και οι Αμερικανοί

Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούν παράνομη στάθμευση και παραβίαση του ορίου ταχύτητας και πρώτοι στην κατάταξη βρίσκονται οι διπλωμάτες της Σαουδικής Αραβίας με 1.225 παραβάσεις, με το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ να ακολουθεί με 1.162 παραβάσεις.

Στην κατάταξη έπονται οι διπλωμάτες από το Ιράκ, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ουκρανία, την Ιταλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα μάλιστα με τα ίδια στοιχεία, σε περισσότερα από τα μισά περιστατικά σύγκρουσης οχημάτων, το αυτοκίνητο με τις διπλωματικές πινακίδες εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Σε 19 από τα 48 ατυχήματα με διπλωματικά αυτοκίνητα υπήρξαν το προηγούμενο έτος και τραυματίες, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

